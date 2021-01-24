Mayına basarak ağır yaralanan askerimiz şehit düştü
Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.
|24 Ocak 2021 15:20
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Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.
20 Ocak'ta Hakkari'de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara'da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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