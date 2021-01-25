Öğretmenlere il içinde göstermelik başvuru hakkı verilmemeli!

Özür durumu yer değiştirme duyurusuna göre özür durumu bulunan öğretmenler iki gruba ayrılmaktadır.

Birinci grup, iller arasında yer değiştirme talebinde bulunanlar olup ikinci grup ise il içinde yer değiştirme talebinde bulunanlardır.

Özür durumu bulunan öğretmenler; 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun "Ç. Başvuru Ve Tercihler" başlıklı bölümü "Tercihler" başlıklı 2.maddesine göre tercihlerde bulunmaktadırlar.

Özür durumu bulunan öğretmenler iller arasında, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilmektedirler.

Özür durumu bulunan öğretmenler il içinde de yine, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilmektedirler.

Ayrıca; "Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgahlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dahil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dahil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir."

Yani iller arasında özür durumu bulunan öğretmenlere ildeki tüm eğitim kurumlarını tercih etme hakkı veriliyor iken il içinde sadece bazı istisnalar hariç mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebilmektedir.

Bu durum haksızlara yol açmakta iller arasında tercihte bulunan öğretmenler özür durumlarına uygun olan ilçeyi seçmekte ve tercih alanını genişleterek yakın ve ulaşım imkanları olan ilçeleri de seçebilmektedir.

Fakat il içinde, sadece bazı istisnalar hariç mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumlarını tercih edebilen öğretmenlerin başvuru ekranında bu görüntüyle karşılaştı.

İki ilden daha uzak ilçelerde çalışmaya mahküm edilerek aile bütünlüğü bozulmuş öğretmenlere başvuru hakkı var ama bu hakkın kullanılacağı boş kontenjan yok. Bu insanlara göstermelik başvuru hakkı verilip yer değiştirmelerine imkan verilmeyerek büyük bir haksızlığa ve adaletsizliğe imza atılmaktadır.

Özrünün bulunduğu ilçeye atanmayan öğretmenler, özrünün bulunduğu ilçe ile görevli olduğu ilçe-köyü arasında gidiş geliş yapmaktadır. Bu öğretmenlerden bu durumu 4-5 yıldır yaşayanlar bulunmaktadır.

Gidiş geliş yapan bu öğretmenlerimiz; 50-100-150-200 km ve hatta daha üstü olan uzun yollar ve saatler sonra ailelerine kavuşmaktadırlar.

MEB, artık bu öğretmenlerin aile bütünlüğü konusuna daha ciddi yaklaşmalı, İl içinde başvuru yapmış ama yer değiştirme şansı olmayan öğretmenlerimize ulaşım imkanı göz önünde bulundurularak bir çözüm bulunmalıdır.

İlin tüm ilçeleri tüm özür durumu tercihlerine açılmalıdır

Kestirmeden il içine de ilçe emri verilerek sorun çözülebilir. Fakat öğretmen dağılımının etkilenmemesi için il içindeki özür durumu yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlere ilin tüm ilçeleri tercihine açılabilir. Böylece il içinde ailelerine çok uzak mesafelerde çalışan öğretmenlerimizin ailelerine bir adım daha yakın mesafede olması sağlanabilir.

Örneğin İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakası olarak ikiye ayırarak istedikleri ilçeleri tercih etmelerinin yolu açılabilir.

Örneğin Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki öğretmenin Kadirli ilçesinde özür durumu var ise ve tercihlerine Kadirli'de hiçbir yer açılmıyor ise bu öğretmenimizin Sumbas ilçesini tercih edebilmesi coğrafya ve ulaşım imkanları gereği en mantıklı yoldur.

Hatta hem il içinde hem de il dışından özür durumunda yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlere coğrafya ve ulaşım imkanları gereği yakın ilin ilçelerini tercih etme hakkı bile verilerek birçok sorun ortadan kaldırılabilir.

Ahmet KANDEMİR