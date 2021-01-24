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5 yıl önce üretime başladı... 20 ülkeye satıyor!

Gaziantep'te yaşayan Ayhan Demirkıran, 5 yıl önce hobi olarak başladığı yırtılmış kilim ve yünlerden yaptığı çantaları 20 ülkeye ihraç ediyor.
 24 Ocak 2021 16:04
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5 yıl önce üretime başladı... 20 ülkeye satıyor!

Yıllarca farklı sektörlerde çalışan Ayhan Demirkıran, hobi olarak başladığı kilim ve yünden yaptığı çantaları aralarında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İspanya, Singapur, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Meksika'nın bulunduğu 20 ülkeye ihraç ediyor. Türkiye'nin her yerinden aldığı yırtılmış kilim ve yünleri otantik ve yöresel çantalara çeviren Demirkıran, çantaların en önemli özelliğinin negatif elektriği pozitif elektriğe çevirdiğini ve kullanan insanlara huzur verdiğini ifade etti.

"ÜRÜNLER BEĞENİLİNCE PROFESYONELLEŞMEYE GAYRET ETTİK"

5 yıl önce stres atmak için hobi olarak kilim ve yünden çanta yapmaya başladığını belirten Ayhan Demirkıran, "Oldu bitti sürekli bir merak içerisindeyiz. Kendi tarihimizi birçok ülkede araştırma imkanımız oldu. Kendi kültürümüzü ve tarihimizi daha farklı şekilde insanlara ulaştırabilmek için bir fikir oluşturduk buradan yola çıkarak yapılmayanı yapmaya geçmişten günümüze aktarabileceğimiz kültür ve değerlerimize uygun ürünler yapmaya gayret ediyoruz. Stres atmak için hobiyle başladım. Yaptığım ürünler beğenilince profesyonel bir şekilde yapmaya gayret ettik. Hamdolsun onu da başardık. Şu anda 20'nin üzerinde ülkeye ürün gönderiyoruz. İnsanlar ürünlerimizi takdirle karşılıyor. Yabancı insanlar kültürümüze ait ürünleri almanın mutluluğunu yaşıyorlar" dedi.

"YIRTILAN YÜNLERİ ALIP GERİ DÖNÜŞÜMLE ÇANTAYA ÇEVİRİYORUZ"

Türkiye'nin her ilinden buldukları yırtılmış ya da kullanılmayan yün eserleri alıp geri dönüşümle çanta, cüzdan gibi eserlere dönüştürdüklerini söyleyen Ayhan Demirkıran, "2 tür ürünümüz var. Tamamen kendimize ait motif ve desenlerle yaptığımız makine dokuma ürünlerimiz var. Birde eskiden ninelerimizin, ablalarımızın dokumuş olduğu yüzde yüz yün el dokuma, kök boya olan kıymeti eserler zamanla yırtılıyor, bizde yırtılan ürünleri alıyoruz. Geri dönüşümle çanta, cüzdan gibi ürünlere dönüştürüyoruz. Böylelikle eski eserlerimiz boşa gitmiyor. Aynı zamanda insanlarımız kendi değerlerinden ve kültürlerinden uzak kalmıyor, geçmişe dönük izler bulmanın mutluluğunu yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"İTİNALI BİR ŞEKİLDE KULLANILIRSA TORUNLARA MİRAS OLARAK BIRAKILABİLİR"

Kilim ürünlerin uzun ömürlü olduğunu ve itinalı bir kullanım ile torunlara miras olarak bırakılabileceğini ifade eden Ayhan Demirkıran, "Fiyatlarımızı kilim ve yünün yaşına, modeline ve kullandığımız aksesuara göre belirliyoruz. Fiyat aralıklarımız heybelerde 20 TL, çanta modellerimiz ise 60 ile 300 TL aralığında ama genel olarak fiyatlarımız 100 ile 175 TL arasında. Fiyatı belirleyen yünün ve kilimin, motifi, rengi, yöresi ve yaşıdır. Ürünlerimizin en önemli özelliği el dokuma, kök boya olmasıdır. Örneğin yün çantalar negatif elektriği alır ve pozitife çevirir. Yıldırım çarpmaz, haşerat gelmez. İnsana motive edici bir ruh hali kazandırır. 40 ile 70 yıllık kilimler kullanıyoruz. En az bir 30 yıl daha kullanılabilir. Kullanıma göre kullanım süresi artar. Bugün Rusya'da bulunmuş olan pazırık kilimi 2 bin 500 yıllık. Daha itinalı kullanım ile rahatlıkla torunlara miras olarak bırakılabilir" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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