2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor
|24 Ocak 2021 16:08
|+Aa- Yazdır
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi eşinin yanında "oto boyacılığı" yaparak erkeklere taş çıkartıyor.
Uzunköprü ilçesinde 2 çocuk annesi olan Eylem Kuşçu, sanayide eşinin yanında oto boyacılığı yapıyor. İşini özveriyle yapan 37 yaşındaki Eylem Kuşçu, sanayi sitesinde erkeklerin egemen olduğu yerde aynı zamanda toplum baskısını yendi. Oto boyacılığında erkeklere taş çıkartan kadın, 12 yıldır sanayi işinde çalıştığını belirtti.
"Bir işçi gibi davrandı"
Eşi sayesinde bu işe başladığını ifade eden Kuşçu, "Eşim bana bir işçi gibi davrandı. O şekilde davranmasaydı ben bu mesleği öğrenemezdim. Seviyordum arabalar ile uğraşmayı. Toplamda 12 yıldır sanayi içindeyim. Başta oto yıkamacı olarak başladım, daha sonradan oto boya işine döndüm" dedi.
"Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum"
Toplum baskısının üzerinde olduğunu da ifade eden Kuşçu, erkeklerin egemen olduğu bir topluluğun içine girdiğini ve baştan kötü yorumlar aldığını da ifade ederek, "Bu yüzden başta kötü yorumları aldım, daha sonra insanlar benim burada çalıştığımı gördüler, çocuklarımı getirdiğimi, çocuklarımla beraber mücadele verdiğimi görünce daha farklı yorumlar almaya başladım. Toplum baskısını yendiğimi düşünüyorum" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu buz kesti! Erzurum eksi 30'u gördü
24 Ocak 2021 17:10
|Uzmanlardan öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital diyet' önerisi
24 Ocak 2021 16:28
|Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu
24 Ocak 2021 16:19
|Yağışlar Doğu Akdeniz'deki barajlara 'can suyu' oldu
24 Ocak 2021 16:18
|5 yıl önce üretime başladı... 20 ülkeye satıyor!
24 Ocak 2021 16:04
|Sakarya'ya şehit ateşi düştü
24 Ocak 2021 15:57
|Koronavirüste ölüm riskini arttıran etken; uyku eksikliği
24 Ocak 2021 15:29
|Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olurdu
24 Ocak 2021 15:27
|Kalbinden 7 santimetrelik kitle çıkarıldı
24 Ocak 2021 15:18
|2020'de ekstrem sıcaklıkta artış, yağışlarda rekor düşüş
24 Ocak 2021 15:17