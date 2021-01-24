1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, bir tüketicinin otomobilinde bagaj kapağı açma butonundaki arızayı gizli ayıp sayarak aracın benzeriyle değiştirilmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.
 24 Ocak 2021 16:20
+Aa- Yazdır
Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin bir tüketicinin otomobilinin bagaj kapağı açma butonundaki arıza nedeniyle verdiği "aracın ayıpsız benzeriyle değiştirilmesi" kararını onadı.

Balıkesir'de ikamet eden S.K.G, 2016 yılında satın aldığı otomobilin bagaj kapağındaki açma butonunun arızalı olması nedeniyle yetkili servise başvurdu.

S.K.G. aracındaki arızanın giderilmesi üzerine aracını teslim aldı ancak ilerleyen tarihlerde arıza 4 kez daha tekrarladı.

S.K.G, "Bagajda taşınması gereken yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası gibi yasal zorunlu malzemelerle çantalar, alışveriş poşetleri gibi eşyaları sürekli arka koltukta taşımak zorunda kaldığını, bazen arka koltuğa yolcu alamadığını" savunarak, "aracın ayıpsız bir misli (benzeri) ile değiştirilmesi veya muadil araç bedelinin tespit edilerek yasal faiziyle ödenmesi" için Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

"Açma butonu arızası üretimden kaynaklı gizli ayıp"

S.K.G'yi haklı bulan mahkeme, gerekçeli kararında şu ifadelere yer verdi:

"Açma butonu arızasının üretimden kaynaklı gizli ayıp olduğu ve 5 defa servise gittiği halde sorunun giderilemediği görülmektedir. Arızanın kullanıcıdan kaynaklanmadığı ve satın alınma esnasında anlaşılamayacak nitelikte üretim hatasından kaynaklı arıza olduğu görülmektedir. Butonun çalışmaması nedeniyle tüketici araçtan yeteri kadar faydalanmadığından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması durumunda da İcra İflas Kanunu'nun 24. maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir."

Otomobil firması, yerel mahkemenin kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı.

Kararda şu gerekçelere yer verildi:

"Araçtaki ayıbın bagaj kapağının açılmamasına neden olması, eşyaların araç içine konmasının hem araçta bulunan yolcuların kaza anında güvenliğini tehlikeye atacak olması hem de araca binecek kişi sayısını etkileyerek aracın işlevselliğini yitirecek niteliktedir.

Tamir hakkının kullanılmasına rağmen ayıbın giderilememesi nedeniyle davacıdan tamir edilemeyen ayıplı aracı kullanması beklenemeyeceği gibi misli ile değişim talebinde bulunması da TMK 2. maddesindeki hakkaniyet ilkesine aykırılık oluşturmayacaktır. Aracının misli ile değişim koşullarının oluşması nedeniyle mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin istinaf nedenleri yerinde görülmemiştir."

S.G.K'nin avukatı Ali Onar, İzmir'deki ofisinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sevindirici olduğunu söyledi.

"Bagaj kapağı" diyerek geçiştirilecek bir durumun olmadığını kaydeden Onar, "Bagaj kapağı, araç için çok basit bir ekipman diye düşünülebilirsiniz ancak bununla ilgili bozukluğu mahkememiz esaslı bir ayıp olarak kabul etti ve bu ayıp üzerinden aracın benzeri ile değişimine karar verdi." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstinaf, Kavala'nın 'beraat' kararını bozdu
22 Ocak 2021 18:16		 Arda Turan, 'Cinsel taciz' suçundan yeniden yargılanacak
19 Ocak 2021 17:06
Dişini çeken hekimi bıçaklayan gencin cezasına İstinaftan indirim
19 Ocak 2021 14:02		 Kadir Şeker davasında istinaf dosyayı geri gönderdi
16 Ocak 2021 10:02
İstinaf, Leyla cinayeti kararını bozdu: Gerçek fail bulunamadı
22 Aralık 2020 13:16		 'Kozmik Oda'da kumpas' davası hükmü, istinafa taşındı
16 Aralık 2020 12:03
Kübra öğretmenin katilinin cezası artırılarak onandı
09 Aralık 2020 13:30		 Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Palu ailesi yeniden hakim karşısında
24 Kasım 2020 17:08
Glifosat'ı istinaf da reddetti
19 Kasım 2020 08:02		 Hemşire annenin evladı için verdiği hukuk mücadelesinde sevindiren karar
08 Kasım 2020 12:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:15 - Göz sağlığı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar17:12 - Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması: 4 yaralı17:10 - Doğu buz kesti! Erzurum eksi 30'u gördü17:02 - Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de17:00 - İstisna kapsamındaki kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı16:52 - Türkiye'nin yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu
16:50 - 'e-ticaret ekonominin lokomotifi olacak' öngörüsü16:49 - Akkuyu Nükleer'in 100 kilometre yakınında diri fay hattı yok16:28 - Uzmanlardan öğrencilere yarıyıl tatilinde 'dijital diyet' önerisi16:24 - Sürücülere 'iklim şartlarına göre sürüş tarzı' tavsiyesi16:23 - 'Gece Kartalları' 2020'de aranan 45 bin kişiyi yakaladı16:20 - Bagaj kapağı arızalı otomobilin yenisiyle değiştirilmesi kararı
16:19 - Ilgaz Dağı'nda yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu16:18 - Yağışlar Doğu Akdeniz'deki barajlara 'can suyu' oldu16:08 - 2 çocuk annesi oto boyacılığında erkeklere taş çıkartıyor16:04 - 5 yıl önce üretime başladı... 20 ülkeye satıyor!15:57 - Sakarya'ya şehit ateşi düştü
15:37 - Aydilge: İbrahim Tatlıses'i neden sevmek zorundayız?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Pfizer'ın aşısında şok: İlk aşıda yüzde 50 koruma, mutasyonlara etkisiz
Restoran ve kafelerde normalleşmenin tek şartı
Özlem Gürses, Bahçeli haberiyle olay oldu
'Saldırıya uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi'
Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor
Aşılamada sıra 65 yaşta
Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanıyla 2 kez görüştü
Raporu görünce şoka uğradılar! Bir baba iki DNA
Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il Şanlıurfa olurdu
Polise verilen düşük sicile husumetten iptal kararı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar.net sözlük 1
niğde 2
iğne oyası 1
kestane 1
kheer 1
afrika kaplanı 3
anlatım bozukluğu 2
kulak ve burun 2
Banduma 1
gözyaşı değerli insan 3
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam