'Gece Kartalları' 2020'de aranan 45 bin kişiyi yakaladı
|24 Ocak 2021 16:23
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Çarşı ve mahalle bekçileri, geçen yıl ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 44 bin 781 kişi hakkında işlem yaptı, 3 bin 144 hırsızlık olayına müdahale etti.
AA muhabirinin Emniyet Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Türk Polis Teşkilatına 2016 yılı itibarıyla yeniden alımı yapılan çarşı ve mahalle bekçileri, ülke genelinde gece saatlerinde yaya devriye göreviyle 2020'de de suçun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasında etkili oldu.
"Gece Kartalları" olarak bilinen 29 bin 238 çarşı ve mahalle bekçisi, geçen yıl 20 milyon 121 bin 834 kişinin kimlik üzerinden Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. Sorgulamalar sonucu yakalama kararı olduğu belirlenen 44 bin 781 kişi hakkında işlem yapıldı.
Çeşitli suçları işledikleri tespit edilen 7 bin 592 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Sokakların güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçiler, 3 bin 144 hırsızlık olayına müdahale etti.
Bekçiler, 393'ü çocuk olmak üzere 1138 kayıp kişiyi bularak ailelerine teslim etti.
Yürüttükleri devriye faaliyetleriyle suç işleme amacındakilere fırsat vermeyen bekçiler, üst aramasında ve araçlarda yaptıkları aramalarda çeşitli türlerde 112 kilo 833 gram uyuşturucu madde, 65 bin 778 uyuşturucu hap, 6 uzun namlulu silah, 2 bin 145 tabanca, 792 av tüfeği, 2 el yapımı patlayıcı, bir el bombası, 16 bin 273 mermi, 1439 kurusıkı tabanca, 1505 tabanca şarjörü ve muhtelif parça ele geçirdi.
Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünce bekçilerin devriye faaliyetleri sırasında GBT sorgulaması yaptığı ve hırsızlık olaylarına müdahale ettiği anların canlandırıldığı klip hazırlandı.
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