İstifa ettiğim dönemde verilen ilave bir dereceden yararlanabilir miyim?

Soru: 23 Kasım 2015'te memuriyete başlangıç yapmış bir hekimim. 4 Ocak 2016 tarihinde istifa ile ayrılış yaptığımdan 15 Ocak 2016 tarihi itibariyle devlet memurlarına verilen ek 1 derece hakkından yararlanamadım. Sonrasında üniversite kadrosunda uzmanlık eğitimimi tamamladım ve 657 sayılı kanuna tabi olarak memuriyete yeniden atamam yapılmış durumda. 2016 öncesi memuriyete başlangıç yaptığım için bu ek dereceyi alabilir miyim? Alabilirsem nereye başvurmalıyım? Alamazsam bu hak ilerde tekrar verilirse bu kez de ilk başlangıcım 2015 olduğundan alamama gibi bir durum olur mu?

Cevap: Kamu görevlilerine geçmişte kanun veya kanun hükmünde kararname hükümleriyle bir derece verilmesine ilişkin uygulama en son 2016 yılında toplu sözleşme hükmüyle gerçekleştirilmiştir.

2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşmenin 28. maddesinde, "457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahla Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır." denilmektedir.

Söz konusu Toplu Sözleşme hükmü kapsamında ilave bir dereceden yararlanabilmek için;

- Geçmiş dönemlerde verilen ilave dereceden yararlanmamış olma,

- 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunma

şartları aranmaktadır.

Aylıksız izinli olan kamu görevlileri ile emekli olan, malullük aylığı bağlanan veya dul ve yetim aylığı ödenenler için 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunma şartı aranmamaktadır.

Bu itibarla 15 Ocak 2016 tarihinden önce istifa eden ve bu tarihten sonraki bir dönemde yeniden ataması yapılan kamu görevlisi bir derece verilmesi konusunda hak talep edemeyecektir.

Ancak ilerleyen dönemde kanunla veya toplu sözleşme hükmüyle yeniden bir derece verilmesinin kararlaştırılması halinde, uygulama geçmişte verilen derecelerden yararlanmayan kamu görevlilerini de kapsayacağı için verilecek bir dereceyi alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.