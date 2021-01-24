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İstisna kapsamındaki kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı

İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle istisna kapsamına alınan kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı
 24 Ocak 2021 17:00
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İstisna kapsamındaki kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı

Başkentte vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 22 Ocak saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri, meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi.

Vatandaşlar genellikle kısıtlamaya uyarken, sokak, cadde ve meydanlarda görevliler ile evlerine en yakın markete gidenler görüldü.

- Sürücü adaylarının direksiyon sınavları yapıldı

Öte yandan, İçişleri Bakanlığının ek genelgesiyle zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmuştu.

Bu kapsamda, Ankara'da belirlenen güzergahlarda kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı.

Sürücü kursu sorumlusu Hasan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "2-2,5 aydan beri eğitimleri veriyorduk fakat sınavları yapamıyorduk. Bu da kursiyerlerin birikmesine neden oldu. 1,5 aylık süreçte bu kursiyerlerimizi eritmeye çalışacağız. Bazı adaylar işe girecek, kendilerinden ehliyet isteniyor. Ancak veremiyorduk. Hafta sonları istisna kapsamına alınmamız iyi oldu." diye konuştu.

Tunç, kısıtlama günlerinde yollarda çok fazla araç olmadığı için kursiyerlerin daha rahat sınav geçirdiklerini belirtti.

Kursiyerlerden Soner Avcı ise direksiyon sınavlarının yeniden yapılmaya başlanmasından mutluluk duyduğunu belirterek, almaya hak kazandığı takdirde ehliyetini askerde ve iş hayatında kullanacağını ifade etti.

Kursiyer Recep Arif de 2 aydır girmeyi beklediği sınav için heyecanlı olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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