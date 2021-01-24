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Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'la anlaşmaya varıldığını; Mesut Özil'le de prensip anlaşmasına varıldığını borsaya bildirdi.
 24 Ocak 2021 17:02
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Mesut Özil resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Mesut Özil'in transferi konusunda önceki kulübü Arsenal FC ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcunun kendisi ile de prensip anlaşmasına varılmıştır."
Anadolu Ajansı
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