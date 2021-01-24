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Eniştesinin aracından söktüğü kemer hayatını değiştirdi!

Eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden ilham alarak ürününe inovatif bir yaklaşım getiren Yusuf Ziya Kasım, bugün 28 ülkeye ihracat yapıyor.
 24 Ocak 2021 17:20
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Eniştesinin aracından söktüğü kemer hayatını değiştirdi!

ABBAS ÇAKAR

Eniştesinin aracından söktüğü emniyet kemerinden ilham alarak ürününe inovatif bir yaklaşım getiren Yusuf Ziya Kasım, bugün 28 ülkeye ihracat yapıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin tek yerli ve milli emniyet kemeri üreticisi olan Kasım'ın Kocaeli'ndeki fabrikasını ziyaret etti. Sadece üretimle, fiyat avantajıyla rakiplerin geçilmediğini vurgulayan Bakan Varank, "Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz." dedi.

KOCAELİ ZİYARETİ

Bakan Varank, Kocaeli ziyareti çerçevesinde Kartepe'de bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu. Faaliyetler hakkında şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım'dan bilgi alan Varank'a yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı. Ziyarete Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın eşlik etti.

DAVET SOSYAL MEDYADAN

Varank, işletmede yerli ve milli olarak özellikle ticari araçların emniyet kemerlerinin dizayn edilip geliştirilip üretildiğini belirterek "Bu firmadan bir sosyal medya mesajıyla haberdar oldum. Şirketin genel müdür yardımcısı bir mesaj gönderdi. 'Sayın bakanım, biz Türkiye'de otomotiv sektörüne hizmet veriyoruz, ihracat yapıyoruz. Bizi de ziyaret eder misiniz?' dediler." ifadesini kullandı.

52 YILLIK SANAYİCİ

Şirketin sahibi Kasım'ın 52 yıllık bir sanayici olduğunu kaydeden Varank, "Firmamız, özellikle otomotiv sektöründe ve ticari araçlarda hem ürün üretip hem de global rakipleriyle rekabet edebiliyor. Bunun yanında havacılık ve savunma sanayisine dönük projelerini burada gerçekleştiriyorlar." dedi.

TEST ALTYAPISI VAR

Varank, Türkiye'nin önemli bir sanayi ülkesi olduğunu, güçlü bir altyapısı bulunduğunu anlatarak "Firmamız bu ürünleri geliştirirken aynı zamanda testleriyle ilgili altyapıyı da kendisi kurmuş. Dünyaya ihracat yapabiliyor. Bundan sonraki hedef, bu ürünleri binek otomobillere taşıyabilir miyiz? Acaba bu firmamız yerli ve milli olarak binek otomobile dönük neler geliştirebilir? Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirdik." diye konuştu.

SANAYİNİN KALBİ

Kocaeli'nin Türk sanayisinin kalbi olduğunu vurgulayan Varank, "Hem Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli sanayi ile karşılarken hem de önemli bir ihracat merkezi. Bunun gibi firmalarımızı destekleyerek onları global oyuncu yapmak için gayret göstereceğiz." dedi.

YERLİ OYUNCULAR GELİŞMELİ

Varank, firmanın Türkiye'de faaliyet gösteren global bir rakibi bulunduğunun altını çizerek "Tek yerli ve milli olarak kendisini sıfırdan geliştirmiş firmamızın bir örneği yok. Global rakipleri yabancı yatırımcı. Tabii ki onlar da ülkemizde üretim yaptıkları için biz kendilerini burada misafir etmekten mutluyuz. Ama yerli oyuncuların gelişmesini de elbette arzu ediyoruz." diye konuştu.

YERLİ SANAYİYİ DESTEKLİYORUZ

Emniyet kemerinin, sadece otomotiv için değil havacılık ve hatta uzay sektörü için de önemli bir alan olduğuna değinen Varank, "Havacılık sektöründe rakamlar oldukça yüksek. Bunlara alternatif geliştirebilmek tabii ki değerli. Bu firmamızla da önümüzdeki dönemde gerek test altyapısı olarak gerekse sanayinin diğer dallarında üretim yapabilir mi diye oturup görüşeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yerli sanayiyi geliştirmek için çok çeşitli destekler veriyoruz. Bu firmamızı da nasıl geliştirebiliriz? Bunun çalışmalarını gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLIK DESTEKLİ AR-GE MERKEZİ

Varank, sadece üretimle veya fiyat avantajıyla rakiplerin geçilmediğini söyleyerek şöyle devam etti: Bu firmamız, Ar-Ge merkezi kurmuş. Bu, 'Biz katma değerli üretime dönük çalışmalar yapıyoruz. Ürünümüzü inovatif şekilde geliştirecek çalışmalar yapıyoruz.' demek. Sadece fiyatla her şey bitmiyor. Ürününüzü çok daha inovatif hale getirip rakiplerinizle mücadele edebilirsiniz. Bu firmamızın bunun farkına varıp bakanlığımız destekli bir Ar-Ge merkezi kurması da önemli.

ESİNLENDİĞİ MERCEDES'E İHRACAT YAPIYOR

Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Kasım, şirketinin başarı hikayesini şu sözlerle anlattı: 1973 yılında ilk emniyet kemerini ürettim. O zaman sadece pantolon kemeri biliniyordu. 1976'dan itibaren TOFAŞ ve Renault'ya kemer vermeye başladık. Zamanla bu kemerleri beğenmemeye başladım. Çünkü statik kemer yapıyorduk. Bir gün eniştem, Mercedes almış. Yavaş çekersen tutmuyor, hızlı çekince tutuyor. 'Ya nasıl bir kemer?' dedim. Eniştem kemeri söküp bana verdi, 'Yap bakalım!' dedi. Öyle başladık. Şimdi Mercedes gibi birçok firmaya ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 30'unu, aşağı yukarı 28 ülkeye ihraç ediyoruz. Avrupa, Amerika, Avustralya kıtalarına, dünyanın her tarafına ihracat yapıyoruz. Ülkemizin ihracatının kilogram başı değeri, 1.5 dolar civarında. Biz, bir kemeri 8-9 dolara ihraç ediyoruz. Kilogram başı ihracat değerimiz yüksek.

PARA DEĞİL DESTEK

Tek vardiyada günde 2 bin 500, 3 bin kemer ürettiklerini ifade eden Kasım, "Bunu, iki, üç vardiyaya çıkarabiliriz. Fiyat olarak avantajlıyız ama yabancı rakiplerimiz biraz sıkıştırıyorlar. Biz destek görürsek - para istemiyoruz yanlış anlaşılmasın - 'Hadi koçum!' denilecek sadece. Biz başka bir şey istemiyoruz." dedi.

MESAJDAN 3 GÜN SONRA GELDİ

Sosyal medya mesajıyla Bakan Varank'a davette bulunan şirketin Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Sabri İshakoğlu, "Yazdığım mesajdan 3 gün sonra bakan bey, işletmemizi ziyarete geldi. Bakanımızın çok aktif olduğunu biliyorduk ama bu kadar çabuk geleceğini tahmin etmiyorduk. Bizim için çok büyük bir gurur kaynağı oldu." diye konuştu.

YILDA BİR MİLYON PARÇA

Genel Müdür Yardımcısı İshakoğlu, 4 ana başlıkta emniyet kemeri ürettiklerinin altını çizerek "Yılda 1 milyona yakın parça üretiyoruz. Bunu 3 milyona çıkartabilecek kapasitemiz var." dedi.
Sabah
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