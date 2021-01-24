Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
|24 Ocak 2021 19:07
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Sağlık Bakanlığı 24 Ocak 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1 bin 905 oldu, 5 bin 860 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721'e yükseldi
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