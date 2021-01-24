İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı 5 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
|24 Ocak 2021 18:00
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanlığı, 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mayına basarak ağır yaralanan askerimiz şehit düştü
24 Ocak 2021 15:20
|Bakan Soylu paylaştı: HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri var
24 Ocak 2021 12:19
|Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak 2021 10:37
|HSK'nın ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı
24 Ocak 2021 08:05
|Çok mahrem 15 Temmuz itirafları: Darbe olacak, izinler iptal!
24 Ocak 2021 07:20
|Alman gazetesi: FETÖ, efsanevi İlluminati'den daha tehlikeli
23 Ocak 2021 18:54
|İzmir'de FETÖ'nün TSK operasyonlarında 14 ayda 903 şüpheli tutuklandı
23 Ocak 2021 13:16
|Sansasyonel eylem için gönderilen PYD/YPG'li örgüt mensubunun kimliği belirlendi
23 Ocak 2021 12:35
|Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
23 Ocak 2021 11:04
|TSK yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklu sayısı 111'e yükseldi
23 Ocak 2021 10:29