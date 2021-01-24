İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir!" dedi.
|24 Ocak 2021 18:18
|+Aa- Yazdır
İletişim Başkanı Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasının görüntülerini Twitter hesabından tekrar paylaştı. Altun paylaşım ile birlikte, "Diyarbakır Anneleri'nin HDP binalarının önünde neden beklediğini hala anlamayan kaldı mı? Bir kere daha görüyoruz ki HDP demek, PKK demektir! HDP ile ittifak kuranlar bu görüntüler karşısında ne diyecek? Maalesef yine susacak, cürümlerine devam edecekler!" dedi.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
24 Ocak 2021 19:07
|Ali Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı
24 Ocak 2021 19:05
|Erdoğan'dan, 'fahiş fiyat' şikayetlerine net cevap
24 Ocak 2021 14:50
|Kocaeli Valiliğinden 'militan' ifadesine tepki
24 Ocak 2021 14:06
|Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor
24 Ocak 2021 11:42
|Bakan Çavuşoğlu: Saldırıya uğrayan gemi Gabon karasularında
24 Ocak 2021 10:35
|Ekonomiyi en iyi kim yönetir anketi... Erdoğan açık ara önde
24 Ocak 2021 10:03
|Karamollaoğlu'dan Ak Parti ile ittifaka 'şartlı evet'
24 Ocak 2021 07:50
|AK Parti'de değişim yüzde 70'e ulaştı
24 Ocak 2021 07:00
|Yeni kanun yolda: Bütçesi şaşan kulübe ceza
24 Ocak 2021 06:53