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Nevşehir Belediye Başkanı'ndan 'istifa' açıklaması

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son günlerde sosyal medya hesaplarından ve bazı internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
 24 Ocak 2021 19:48
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Nevşehir Belediye Başkanı'ndan 'istifa' açıklaması

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, son günlerde sosyal medya hesaplarından ve bazı internet sitelerinde çıkan haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı yazılı açıklamada, "Partim ve benim haricimde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyorum. Gençliğimin ilk yıllarından beri bu davanın bir neferi olarak her seviyede gönülden sunduğum hizmetler hiç beklentim olmamasına rağmen beni bu kutlu davanın Nevşehir'de hizmetkarı yaptı. Önce Rabbimin inayeti ve sonra da liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu şehre hizmet etme fırsatına kavuştum. Hizmet etme imkanına sahip olduğum geçmiş 21 aylık süre zarfında, adil olan herkesin şehadet edebileceği gibi ülkem ve aziz hemşerilerim için bütün ekibimle dur durak bilmeden canla başla çalıştık. 20 yıllık süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'de değil dünyada da her türlü engel ve zorluğa rağmen haksızlığa, hukuksuzluğa karşı gelmiş her zaman dik durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu felsefesi doğrultusunda hareket eden partimiz hiçbir zaman yolsuzluğu ve hırsızlığı örten bir tutum sergilememiş aksine kimsenin gözünün yaşına bakmadan gereğinin yapılmasını sağlamıştır. Şehrimizde İl Başkanlığı kongre süreci yaşanmaktadır. Bunu istişare etmek için gitmiş olduğum AK Parti Genel Merkezi'nde tarafıma devam eden adli ve idari süreçle alakalı herhangi telkinde bulunulmamıştır. Bazı basın ve yayın organlarında iddia edildiği gibi Genel Merkez görüşmemden sonra hiçbir platformda açıklamam olmadığını ve hiç kimseyle bu süreçle ilgili bir görüşme gerçekleştirmediğimi belirtmek isterim. Partim ve benim haricimde yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
İhlas Haber Ajansı
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