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'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evi ateşe verdi!

Antalya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Birol A., yalnız yaşadığı evini ateşe verip, kapısına 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakarak kaçtı.
 24 Ocak 2021 20:06
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'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evi ateşe verdi!

Olay, akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yalnız yaşayan Birol A., henüz bilinmeyen nedenle evini ateşe verdi. Kapıyı çekip çıkan Birol A. yanan evinin kapısına ise 'Allah belanızı versin' yazılı not bıraktı. Kapıdaki görevliye "Evi ben yaktım" diyen Birol A., koşarak kaçtı. Alevler bir anda evi sararken, oluşan duman da binayı kapladı. Yangını fark eden bina sakinleri büyük panikle binadan çıkmaya çalıştı. Bu sırada daireden patlama sesleri geldi. Yanan evin karşısındaki dairede oturan kadın ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. 2 kişi evden çıkamadı.

1 SAATLİK MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı. Bir yandan yangının büyümesini önlemeye çalışan itfaiye, karşı dairede mahsur kalan çocuklar ile kadını da binadan çıkardı. Soğuk havada üşüyen çocuklar ısınmaları için itfaiye aracına bindirildi. Alevler itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KAFASI BOZULAN KİRACI 'BEN YAKTIM' DEYİP ÇIKMIŞ

Aynı binada oturan ve yangın nedeniyle patlama sesleri duyunca panik yaşadığını söyleyen Mustafa Yanmaz, "Televizyon seyrederken patlama sesleri duydum. Bu sırada elektrikler kesildi ve bağırma sesleri duymaya başladım. Ben de dışarıya çıktım hemen. Bakınca en üst katta yangın olduğunu gördüm. Alevler baya büyüktü. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etmeye başladı. Herkes nasıl çıktığını konuşmaya başladı. Duyduğuma göre kafası bozulan kiracı 'Evi ben yaktım' demiş ve çıkmış. Kapıya da bir not bırakıp kaçmış. Biz de yanmaktan kurtulduk" dedi.

Birol A.'nın yaklaşık 1 yıl önce de intihar girişiminde bulunduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
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