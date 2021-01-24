Direksiyon başında fenalaşan memur hayatını kaybetti
Konya'nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan vezne görevlisi Mehmet Cem Celepli (51), otomobiliyle hastaneye giderken direksiyon başında fenalaştı.
|24 Ocak 2021 20:08
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Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobiliyle hastaneye gittiği sırada direksiyon başında rahatsızlanarak kaza geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Celep Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Cem Celepli (51), evde rahatsızlanınca kızını yanına alarak otomobiliyle Kulu Devlet Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı.
Konya-Ankara kara yolu ilçe girişinde rahatsızlanan Celepli'nin kullandığı otomobil refüje çarparak durdu.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Celepli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mehmet Cem Celepli'nin, Kulu Belediyesinde memur olduğu öğrenildi.
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