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Ronaldo ve Messi'den Suudi Arabistan'ın reklam teklifine ret

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, Suudi Arabistan'dan gelen reklam ve sponsorluk teklifini reddetti.
 24 Ocak 2021 21:15
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Ronaldo ve Messi'den Suudi Arabistan'ın reklam teklifine ret

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle kısıtlamalar bulunan Suudi Arabistan'da devlet yönetimi 'Visit Saudi' (Suudi Arabistan'ı ziyaret edin) reklamlarıyla ülkeye turist gelmesini amaçlayan bir projeyi hayata geçirmek istiyor.

NTV'nin Telegraph'dan aktardığına göre, bu çerçevede Suudi Arabistan'dan bir turizm şirketinin Messi ve Ronaldo'ya yıllık 6 milyon euro teklif ettiği ve ülkenin politik imajını iki futbolcu ile düzeltmek istediği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın gelecek ay başlayacak kampanyası kapsamında her iki oyuncuyu reklam filminde oynatmak istediği ve ülkeye getirerek uluslararası turizm merkezi oluşturmayı amaçladığı belirtildi.

Ronaldo ve Messi'nin menajerleri konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçınırken haberde, anlaşmanın kabul edilmesi halinde oyuncuların Suudi Arabistan'ın insan hakları konusunda yapmış olduğu ihlalleri kabul edeceği düşüncesinden dolayı teklifin reddedildiği iddia edildi.

Geçen yıl Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde İspanya Süper Kupası değiştirilmiş formatıyla Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'in yer aldığı dört takımlı bir organizasyon olarak oynanmıştı.
NTV
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