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Bayraktar TB2 Netflix'te 'Casusluk Sanatı'na konu oldu

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2, dizi ve film platformu Netflix'e konu oldu. "Casusluk Sanatı" isimli dizide istihbarat teknolojilerinden bahsedilirken Bayraktar TB2'ye yer verildi.
 24 Ocak 2021 21:44
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Bayraktar TB2 Netflix'te 'Casusluk Sanatı'na konu oldu

Netflix'te yayınlanan "Casusluk Sanatı" dizisinin ilk bölümünde, yeni istihbarat teknolojilerinden bahsedilirken insansız hava araçlarının önemine değinildi.

Burada ise izleyicinin karşısına bir sürpriz çıktı.

Bayraktar TB2 kuyruğunda Türk bayrağıyla izleyiciyi selamladı.

Türk İHA'larının, gelişmiş istihbarat teknolojilerinin anlatıldığı bir dizide yer alması Türk savunma sanayiinin geldiği aşamayı göstermesi bakımından kayda değer olarak nitelendirildi.

200 milyona yakın kayıtlı kullanıcısı bulunan Netflix, dünyanın en yaygın ve etkili dijital platformlarının başında geliyor.
TRT
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