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Beyin ameliyatı için Van'dan il dışına sevkler bitecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, son teknoloji "beyin görüntüleme mikroskobu" sayesinde daha önce il dışına gönderilen hastalara umut oldu.
 24 Ocak 2021 21:47
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Beyin ameliyatı için Van'dan il dışına sevkler bitecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ileri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobu hizmete girdi. Bu sayede hastanede zorlu ameliyatlar da başarılı bir şekilde yapılabiliyor.

Daha önce bu tür operasyonlar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere batı illerine gitmek zorunda kalan hastalar, artık Van'da tedavi olma imkanına kavuştu.

"Çok iyi beyin cerrahlarına sahibiz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ni bir beyin hastalıkları kompleksi haline getirmek istediklerini söyledi. Bu anlamda gerekli bölüm ve çok iyi beyin cerrahlarına sahip olduklarını anlatan Şevli, şunları söyledi:

"Çok iyi beyin cerrahlarına sahibiz ama mevcut cihazlarla bazı ameliyatları burada yapamıyoruz. Dolayısıyla hastalarımızı Ankara ve İstanbul'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Daha nitelikli ve risksiz bir şekilde bu ameliyatları yapabilmek için ileri teknoloji beyin cerrahi görüntüleme mikroskobunu üniversite hastanemize kazandırdık. Van'da yapılamayan ameliyatları artık bu ileri teknoloji sayesinde cerrahlarımız daha konforlu, daha rahat bir şekilde yapabilecekler. Aynı zamanda bu görüntüleme yöntemleri ile hem akademik çalışmalara hem de asistanların eğitimlerine de katkı sunacağını düşünüyoruz."

"Beyin tümörü ameliyatlarının hepsini yapma imkanına kavuştuk"

Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise beyin kanamaları, beyin tümörleri ve inme hastalığı tedavisiyle ilgili ciddi bir altyapı hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

"Türkiye'de 5. olan çok üst düzey bir beyin cerrahi ameliyat mikroskobunu hastanemize kazandırdık. Bu cihaz sayesinde tümörleri işaretleyebiliyoruz, tümörün ne kadarını çıkarabileceğimizi, sağlam beyin dokusunu ne kadar koruyabileceğimizi hesaplayabiliyoruz.

Bu mikroskop sayesinde ilimizde bu tür beyin kanamaları ve beyin tümörü ameliyatlarının hepsini yapma imkanına kavuştuk. Bu hizmetlerle bölgemizde beyin hastalıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın tedavilerini yapma imkanı bulduk. Bu hastalarımızın il dışına sevki olmayacak. Aynı zamanda bölgemizdeki mortalite (ölüm) oranlarını da azaltacak."

Anadolu Ajansı
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