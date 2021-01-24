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Bolu'da yeni bir bitki türü bulundu: Aladağ kılıçotu

Sakarya ile Bolu Abant İzzet Baysal üniversitelerinden iki akademisyen, Bolu'nun Aladağlar bölgesinde, süsengiller familyasından yeni bir bitki türü buldu. Bitkiye "Aladağ kılıçotu" adı verildi
 24 Ocak 2021 21:48
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Bolu'da yeni bir bitki türü bulundu: Aladağ kılıçotu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker, Bolu'nun Aladağlar bölgesinde arazi çalışması gerçekleştirdi.

İki akademisyen yaklaşık 2 yıl süren çalışma sonucu Aladağlar'da süsengiller familyasından bir bitki türü keşfetti.

"Phytotaxa" dergisinde, yeni tür olarak bilimsel adıyla "Gladiolus Aladagensis" olarak yayımlanan bitkiye "Aladağ kılıçotu" adı verildi.

"Türkiye'de de dünyada da başka hiçbir alanda yetişmiyor"

SAÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Sağıroğlu, Aladağlar bölgesinde Doç. Dr. İsmail Eker ile gerçekleştirdikleri arazi çalışmasının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyledi.

Çalışma sonucunda, dünyada sadece Aladağlar'da yetişen süsengiller familyasından bir bitki türü keşfettiklerini belirten Sağıroğlu, "Kılıçotu olarak bilinen bu bitkinin keşfettiğimiz yeni türüne biz Türkçe isim olarak 'Aladağ kılıçotu' adını verdik, bilimsel olarak "Gladiolus Aladagensis" olarak adlandırdık. Keşfettiğimiz bu yeni türe ilişkin makalemiz, dünyada bir bilimsel dergide yayınlandı." dedi.

Sağıroğlu'nun verdiği bilgilere göre, süsengiller familyasından dünya genelinde 300 bitki türü bulunuyor. Bu bitki türünün Türkiye'de de 13 doğal türü yetişiyor. Bu bitkiler besin olarak kullanılmasının yanında dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle Afrika kıtasında geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında kullanılıyor.

"Menenjit, sıtma, ishal, ülser gibi hastalıkların tedavisinde insanlar geçmişte bu bitkiyi kullandı, hala da kullanılmaktadır. Bazı bilimsel kaynaklarda, dizanteri hastalığına karşı bile halkın bu bitkiyi kullandığı ortaya konulmuştur. Bu bitkilerin, enfeksiyon ve benzeri hastalıklara karşı etkisinin olup olmadığıyla ilgili yapılan çalışmalar var. İlgili türlerde yapılan çalışmalarda gerçekten bazı türlerinin antimikrobiyal, antioksidan ve antifungal özellik gösterdiği ortaya konulmuştur. Keşfettiğimiz yeni türle ilgili olarak daha sonra yapacağımız araştırmalarla bu bitkinin antimikrobiyal, antifungal ve diğer kimyasal özelliklerini ortaya koyacağız."

"Dünyada da başka hiçbir alanda yetişmiyor"

"Bu bitkinin, dünyadaki diğer örneklerinden birçok yönüyle farklı olduğunu, bilimsel çalışmalarla ortaya koyduk. Daha sonra bu çalışmalarımızı bir araya getirerek bilimsel dergide de yayınladık. Bunun sadece Bolu Aladağlar bölgesinde yetişen bir bitki olduğunu keşfettik. Türkiye'de de dünyada da başka hiçbir alanda yetişmiyor."

Anadolu Ajansı
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