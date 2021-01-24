Bakan Soylu: Vatandaşımıza 'Devlet nerede?' dedirtmedik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı."
|24 Ocak 2021 22:08
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde "Geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" belirterek şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı."
Soylu, paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya." ifadesini kullandı.
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