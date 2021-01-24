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Ak Partili vekilden 'torpilli aşı' iddialarına ilişkin yalanlama

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, torpilli aşı iddialarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
 24 Ocak 2021 22:09
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Ak Partili vekilden 'torpilli aşı' iddialarına ilişkin yalanlama

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, torpilli aşı iddialarına sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

AK Parti Balıkesir milletvekili Adil Çelik, sosyal medya üzerinden kendi ve ailesi için aşı üzerinden karalama yapıldığını belirterek, 'Torpilli Aşı İddialarına Zorunlu Bir Cevap' diyerek yayımladığı mesajda, "AK Parti Balıkesir Milletvekili olmama rağmen henüz aşı olmadım. Üstelik eşim geçen ay Covid'e yakalandı ve tedavi oldu. Ailemden de kimse henüz aşı olmadı. Ne zaman aşı olacağımızı da kimseye sormadım. Öngörülen sistemde sıramız geldiğinde bize ulaşacaklarını biliyor ve sağlık sistemimize güveniyorum. Balıkesir Milletvekillerinden devam edersek, AK Parti'nin 5 Milletvekilinden 2 bayan vekilimiz Covid'e yakalandı ve tedavi oldu. Aralarında benim de bulunduğum diğer 3 vekilin hiçbiri aşı olmadı. Velhasıl ortada torpille aşı diye bir şey yok" dedi. Milletvekili Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'nin sağlık alanında devrim niteliğindeki hizmetlerini görmek istemeyen, karalayacak bir şey bulamadığı için yalan ve iftiradan medet uman güruha bu cevabı vermek zarureti hasıl oldu. Çamur atıp, kalacak izi üzerinden siyaset cambazlığı yapma peşindeki bu akıldanelerin halkımızı ifsat etmelerine meydan bırakmamak, şüphe ve fitne üzerinden yürümelerine fırsat vermemek adına bu açıklamayı yapmak zorunluluğu doğdu. Allah (c.c.) tez zamanda covid denen bu beladan bizleri azat, memleketimizi abad, tüm Müslümanları aziz ve hakim eylesin..."
İhlas Haber Ajansı
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