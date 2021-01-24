Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaptan Furkan Yaren ile 2. kez görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|24 Ocak 2021 22:30
|+Aa- Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakanı Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz
24 Ocak 2021 23:32
|Ak Partili vekilden 'torpilli aşı' iddialarına ilişkin yalanlama
24 Ocak 2021 22:09
|Bakan Soylu: Vatandaşımıza 'Devlet nerede?' dedirtmedik
24 Ocak 2021 22:08
|Fahrettin Altun: Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı
24 Ocak 2021 21:35
|Bakan Kasapoğlu: 65'e yakın branşı destekliyoruz
24 Ocak 2021 21:03
|Nevşehir Belediye Başkanı'ndan 'istifa' açıklaması
24 Ocak 2021 19:48
|Vaka sayıları açıklandı: Hasta sayısı düne göre azaldı
24 Ocak 2021 19:07
|Ali Erbaş, Danimarka'daki camiye yapılan saldırıyı kınadı
24 Ocak 2021 19:05
|İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir
24 Ocak 2021 18:18
|Erdoğan'dan, 'fahiş fiyat' şikayetlerine net cevap
24 Ocak 2021 14:50