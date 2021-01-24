Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam
|24 Ocak 2021 23:17
|+Aa- Yazdır
Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasının ardından olaylar çıktı.
Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.
Gazeteci Nevşin Mengü de, Rusya'da yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşım da bulundu.
NEVŞİN'DEN CÜNEYT ARKIN GÖNDERMELİ PROTESTO PAYLAŞIMI
Mengü'nün paylaşımında bir göstericinin, Rus polisiyle yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.
Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.
Mengü'nün bu paylaşımına ise usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yanıt gecikmedi.
"CÜNEYT ARKIN KENDİ POLİSİNE ASKERİNE SALDIRMAZ"
Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye bu cevabı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ümit Erdim'den 'izinsiz görüntü kullanımı' şikayeti
24 Ocak 2021 15:22
|İlyas Salman'dan skandal! Erdoğan'a oy veren halka hakaret etti
24 Ocak 2021 14:10
|İbrahim Tatlıses ve Mehmet Ali Erbil buluştu: Gözyaşları sel oldu!
24 Ocak 2021 10:07
|Serdar Ortaç: Erdoğan'ın liderliğine aşığım
23 Ocak 2021 13:28
|Koronavirüse yakalanan ünlü sunucudan haber var!
21 Ocak 2021 23:08
|Ozan Güven hakim karşısında 'Aylık gelirim 5 bin TL'
21 Ocak 2021 14:16
|Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ortaya çıktı!
20 Ocak 2021 15:41
|Sıla'yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural yeniden yargılanacak
20 Ocak 2021 10:09
|Ünlü oyuncu Bülent Yıldıran hayatını kaybetti
19 Ocak 2021 21:04
|Nusret Gökçe koronavirüs aşısı oldu
19 Ocak 2021 08:42