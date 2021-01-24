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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam

Rusya'da Navalny protestolarından bir görüntüyü paylaşarak "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" ifadesini kullanan Nevşin Mengü'ye Cüneyt Arkın cevap verdi.
 24 Ocak 2021 23:17
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Cüneyt Arkın'dan Nevşin Mengü'ye: Askerime polisime saldırmam

Rusya'da muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasının ardından olaylar çıktı.

Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Gazeteci Nevşin Mengü de, Rusya'da yaşanan olaylarla ilgili bir paylaşım da bulundu.

NEVŞİN'DEN CÜNEYT ARKIN GÖNDERMELİ PROTESTO PAYLAŞIMI

Mengü'nün paylaşımında bir göstericinin, Rus polisiyle yumruk yumruğa kavga ettiği görüldü.

Nevşin Mengü, olayların görüntüsünü "Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

Mengü'nün bu paylaşımına ise usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yanıt gecikmedi.

"CÜNEYT ARKIN KENDİ POLİSİNE ASKERİNE SALDIRMAZ"

Mengü'nün paylaşımını yanıtlayan Arkın, "Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine askerine saldırmaz" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın'ın Nevşin Mengü'ye bu cevabı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.
Memurlar.Net
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