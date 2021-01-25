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25 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

25 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
 25 Ocak 2021 00:03
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25 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları

- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/11.30)

- Erdoğan, Yazıkonak'ta Elazığ depreminin birinci yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve deprem konutları anahtar teslim töreni ile Çaydaçıra'da İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Elazığ/14.00/16.00)

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov tarafından "Abay Kunanbay Madalyası" takdim edilecek. Şentop, daha sonra Sierra Leone Büyükelçisi Muhammed Hassan Kaı-Samba'yı ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/14.00/15.00/16.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova ile toplantıda bir araya gelecek, iki ülkenin Turizm Bakanları, Ülkeler Arası İkili İşbirliği Protokolü imza törenine katılacak.

(Sofya/09.30)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Üsküdar ve Kadıköy ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/17.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Uşak 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Uşak/10.30)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Mersin/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; Valiliği, AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sinop çevre yolu güzergahında, Ayancık yolu şantiyesinde, Ayancık motor iskelesinde incelemelerde bulunacak, AK Parti Ayancık İlçe Başkanlığına ve Türkeli Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek ve Çatalzeytin-Türkeli yolunda inceleme yapacak.

(Sinop/10.00-16.30)

3- Boden Denizcilik AŞ Genel Müdürü Levent Karsan, şirkete ait "M/V Mozart" adlı geminin Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken korsan saldırısına uğramasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yılın ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, bu yılın ocak ayına ilişkin sektörel güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 5'inci turu Birleşmiş Milletler gözetiminde başlayacak.

(Cenevre)

2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bir araya gelecek.

(Brüksel)

3- Gine Körfezi açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk mürettebatlı Liberya bandralı Mozart isimli gemiye ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Çin'den sipariş edilen Sinovac aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının Türkiye gelmesi bekleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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