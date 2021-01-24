Bakanı Kurum: Ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz" dedi.
|24 Ocak 2021 23:32
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz" dedi.
Yapılan deprem konutlarını incelemek üzere Elazığ'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum geçtiğimiz yıl bugün Elazığ'da yaşanan depremi anımsattığı paylaşımında, "Elazığ'da 1 yıl önce bugün yaşanan depremde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz. Deprem sonrası acılar artık son bulsun istiyor, bunun için var gücümüzle çalışarak ülkemizi depremlere hazır hale getiriyoruz. Güvenli yarınlar için bu son olsun" ifadelerini kullandı.
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