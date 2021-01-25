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1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor

İçişleri Bakanlığının 1.772 kişilik sözleşmeli personel alımına başvurular bugün alınmaya başlayacak
 25 Ocak 2021 09:14
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1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor

İçişleri Bakanlığı 8 Ocak 2021 tarihinde yayımladığı duyuruyla 1.772 sözleşmeli personel alacağını duyurmuştu. Avukat, mühendis, programcı, tekniker, teknisyen, büro personeli ve çağrı karşılama personeli alınacak olup, başvurular 25 ila 29 Ocak 2021 tarihleri arasında, elektronik ortamda alınacak.

Adayların; İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan;
- lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na,
- ön lisans mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na
- lise mezunları için "2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na,
KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 25-29 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlanın tam metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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