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2010 KPSS'yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek

2010 KPSS sınavındaki hırsızlık sonrasında sınav puanının yeniden hesaplanması amacıyla dava açan bir aday, sınavın mahkeme kararıyla iptal edilmiş olması ve hukuk düzleminde geçerli bir sınav olmaması gerekçesiyle açtığı davayı kaybetmiştir. Bu karar sonrasında, davayı açan aday, ÖSYM'ye 2 bin lira vekalet ücreti ödemekle karşı karşıya kaldı
 26 Ocak 2021 10:03
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2010 KPSS'yi dava etti, kaybetti. 2 bin TL vekalet ücreti ödeyecek

Bir idari davada, dava açan kişi eğer davayı kazanırsa, davada avukatı aracılığıyla temsil ediliyorsa avukatı vekalet ücreti almaktadır. Ancak davayı kaybederse bu kez karşı tarafı temsil eden avukat vekalet ücretine hak kazanmaktadır.

2010 yılındaki KPSS soruları hırsızlığı sonrasında, bir aday sınav puanının yeniden hesaplanması ve oluşacak yeni puana göre tercih işlemlerine dahil esilmesi amacıyla dava açmıştır.

ÖSYM Başkanlığı ise yapmış olduğu savunmada, 2010 yılı Eğitim Bilimleri sınavının kurum tarafından iptal edildiğini, GY GK sınavının ise Ankara İdare Mahkemesi kararıyla iptal edildiği, daha sonra yürürlüğe konulan 670 sayılı KHK'nın 6. maddesiyle 2010 KPSS GY GK test sonuçlarına göre yapılan atamaların geçerli olduğuna dair hukuki düzenleme yapıldığını belirtmiştir.

Mahkeme heyeti, 2010 GY GK sınavı iptal olduğu için, hukuk düzleminde yeniden sınav puanı hesaplanmasına imkan tanıyan bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekerek, davayı reddetmiştir. Bölge İdare Mahkemesi de bu kararı onamıştır.

Davanın kaybedilmesi sonrasında, ÖSYM avukatları ilgili kişiye resmi yazı yazıp 2 bin 40 lira vekalet ücretinin ödenmesini talep etmiştir. Vekalet ücretinin gönüllü olarak ödenmemesi halinde ÖSYM tarafından icra takibi başlatılacak.

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Memurlar.Net
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