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Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
 25 Ocak 2021 00:27
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Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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