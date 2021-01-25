Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
|25 Ocak 2021 00:27
|+Aa- Yazdır
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı: 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
24 Ocak 2021 18:00
|Mayına basarak ağır yaralanan askerimiz şehit düştü
24 Ocak 2021 15:20
|Bakan Soylu paylaştı: HDP ilçe binasında PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri var
24 Ocak 2021 12:19
|Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak 2021 10:37
|HSK'nın ihraç ettiği 2 hakimden biri tutuklandı
24 Ocak 2021 08:05
|Çok mahrem 15 Temmuz itirafları: Darbe olacak, izinler iptal!
24 Ocak 2021 07:20
|Alman gazetesi: FETÖ, efsanevi İlluminati'den daha tehlikeli
23 Ocak 2021 18:54
|İzmir'de FETÖ'nün TSK operasyonlarında 14 ayda 903 şüpheli tutuklandı
23 Ocak 2021 13:16
|Sansasyonel eylem için gönderilen PYD/YPG'li örgüt mensubunun kimliği belirlendi
23 Ocak 2021 12:35
|Mardin'de PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş malzemeler ele geçirildi
23 Ocak 2021 11:04