Buğday üretimi yüzde 7,9 arttı

Pandeminin hüküm sürdüğü geçen yıl buğday üretimi yüzleri güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü buğday ürün masasının aralık bülteninde son veriler yer aldı. Buna göre, Türkiye'de 2019'da buğday ekimi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon tondu. Ekilen alanın 57,5 milyon dekarında 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekarında 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi. 2020 üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon tona ulaştı. 2021 sezonuna ilişkin buğday ekimi ise bölge bölge şöyle anlatıldı:

MAKARNALIK BUĞDAY ALANLARI ARTTI

İç Anadolu Bölgesi: Ankara'da ekim tamamlanmış olup yağış bekleniyor. Ankara Bala'da baklagil ekimi yapılan bazı alanlarda buğday ve arpaya geçişlerin olduğu, Polatlı ilçesinde ise arpadan buğdaya geçişlerin olacağı, Konya da ise arpa ekim alanlarında yüzde 3, makarnalık buğday ekim alanlarında ise yüzde 2'lik artış olacağı öngörülüyor. Eskişehir'de ise sulu alanlarda buğdaydan dane mısır, şeker pancarı ve ayçiçeğine geçişlerin olduğu değerlendiriliyor.

GÜNEYDOĞU PAMUĞA GEÇTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgede ikinci ürün hasatlarının tamamlanmasıyla birlikte sulu alanlarda buğday ekimi devam ediyor. Şanlıurfa'da mercimek ve pamuk alanlarına kayma nedeniyle buğday alanlarında yüzde 10 azalma bekleniyor. Mardin, buğday alanlarında azalış görülmemekle birlikte yüzde 90 oranında ekim tamamlandı. Diyarbakır'da buğday alanlarından pamuğa yönelme bekleniyor.

MARMARA'DA BUĞDAY ARTACAK

Marmara Bölgesi: Balıkesir'de sulu alanlarda buğdaydan kaçış olduğu fakat kuru alanlarda buğdaya geçiş olması genel anlamda ekim alanlarında daralma olmayacağı öngörülüyor. Edirne'de hububatta yaklaşık yüzde 4 artış bekleniyor. Tekirdağ'da erken ekimlerde çıkışlar iyi durumda olup buğday ve arpa ekiminde daralma olmadığı değerlendiriliyor. Kırklareli'nde ise buğday, arpa ve yulaf ekim alanlarında artış bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi: Adana da bir önceki yıla göre ekim alanlarında yüzde 10 artışın olacağı öngörülüyor. Hatay, pamuk primlerindeki artış ve mısır fiyatlarının yüksek seyretmesi hububat alanlarından bu ürünlere bir miktar kayma olmasına sebep olacağı düşünülüyor. Ege Bölgesi: Buğday ekimi toprağın istenilen düzeyde olmaması nedeniyle eylül ayının sonlarına doğru başladı. Sulanabilen arazilerde çıkışların olduğu kuru alanlarda ise yağışların başlaması ile birlikte çıkışların hızlanması bekleniyor.

YEM BİTKİLERİNE GEÇİŞ YAŞANABİLİR

Karadeniz Bölgesi: Yağışların yetersiz olması ekimin yavaş ilerlemesine neden oldu. Amasya'da kuru alanlara ekim yapıldı, yağış bekleniyor. Samsun'da ise buğday ve arpa ekimi tamamlandı. Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağışların yetersiz olması ekimi kısmen etkiledi. Yağışların yetersiz kalması halinde bitki çıkışlarında sorun yaşanabilecek. Bingöl'e kurulacak olan süt fabrikası nedeniyle üreticilerin hububat alanlarından yem bitkilerine geçiş yapılacağı öngörülüyor.

Yasemin Asan