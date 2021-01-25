1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Buğday üretimi yüzde 7,9 arttı

Türkiye tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sırasında buğday üretimini yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon tona yükseltti. Bu yıl özellikle makarnalık buğdayda olmak üzere toplam buğday ekim alanlarında artış yaşanacak
 25 Ocak 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Buğday üretimi yüzde 7,9 arttı

Pandeminin hüküm sürdüğü geçen yıl buğday üretimi yüzleri güldürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü buğday ürün masasının aralık bülteninde son veriler yer aldı. Buna göre, Türkiye'de 2019'da buğday ekimi 68,5 milyon dekar, toplam üretim 19 milyon tondu. Ekilen alanın 57,5 milyon dekarında 15,85 milyon ton ekmeklik buğday, 11 milyon dekarında 3,15 milyon ton makarnalık buğday üretildi. 2020 üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7,9'luk artışla 20,5 milyon tona ulaştı. 2021 sezonuna ilişkin buğday ekimi ise bölge bölge şöyle anlatıldı:

MAKARNALIK BUĞDAY ALANLARI ARTTI

İç Anadolu Bölgesi: Ankara'da ekim tamamlanmış olup yağış bekleniyor. Ankara Bala'da baklagil ekimi yapılan bazı alanlarda buğday ve arpaya geçişlerin olduğu, Polatlı ilçesinde ise arpadan buğdaya geçişlerin olacağı, Konya da ise arpa ekim alanlarında yüzde 3, makarnalık buğday ekim alanlarında ise yüzde 2'lik artış olacağı öngörülüyor. Eskişehir'de ise sulu alanlarda buğdaydan dane mısır, şeker pancarı ve ayçiçeğine geçişlerin olduğu değerlendiriliyor.

GÜNEYDOĞU PAMUĞA GEÇTİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgede ikinci ürün hasatlarının tamamlanmasıyla birlikte sulu alanlarda buğday ekimi devam ediyor. Şanlıurfa'da mercimek ve pamuk alanlarına kayma nedeniyle buğday alanlarında yüzde 10 azalma bekleniyor. Mardin, buğday alanlarında azalış görülmemekle birlikte yüzde 90 oranında ekim tamamlandı. Diyarbakır'da buğday alanlarından pamuğa yönelme bekleniyor.

MARMARA'DA BUĞDAY ARTACAK

Marmara Bölgesi: Balıkesir'de sulu alanlarda buğdaydan kaçış olduğu fakat kuru alanlarda buğdaya geçiş olması genel anlamda ekim alanlarında daralma olmayacağı öngörülüyor. Edirne'de hububatta yaklaşık yüzde 4 artış bekleniyor. Tekirdağ'da erken ekimlerde çıkışlar iyi durumda olup buğday ve arpa ekiminde daralma olmadığı değerlendiriliyor. Kırklareli'nde ise buğday, arpa ve yulaf ekim alanlarında artış bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi: Adana da bir önceki yıla göre ekim alanlarında yüzde 10 artışın olacağı öngörülüyor. Hatay, pamuk primlerindeki artış ve mısır fiyatlarının yüksek seyretmesi hububat alanlarından bu ürünlere bir miktar kayma olmasına sebep olacağı düşünülüyor. Ege Bölgesi: Buğday ekimi toprağın istenilen düzeyde olmaması nedeniyle eylül ayının sonlarına doğru başladı. Sulanabilen arazilerde çıkışların olduğu kuru alanlarda ise yağışların başlaması ile birlikte çıkışların hızlanması bekleniyor.

YEM BİTKİLERİNE GEÇİŞ YAŞANABİLİR

Karadeniz Bölgesi: Yağışların yetersiz olması ekimin yavaş ilerlemesine neden oldu. Amasya'da kuru alanlara ekim yapıldı, yağış bekleniyor. Samsun'da ise buğday ve arpa ekimi tamamlandı. Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge genelinde yağışların yetersiz olması ekimi kısmen etkiledi. Yağışların yetersiz kalması halinde bitki çıkışlarında sorun yaşanabilecek. Bingöl'e kurulacak olan süt fabrikası nedeniyle üreticilerin hububat alanlarından yem bitkilerine geçiş yapılacağı öngörülüyor.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar yükseltildi
25 Ocak 2021 09:46		 Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı
25 Ocak 2021 09:23
Kargocuların pandemide karşılaştığı durum: Ne kapıyı açıyorlar, ne para üstü alıyorlar
25 Ocak 2021 09:19		 Trafik sigortası fiyatları belli oldu
25 Ocak 2021 08:35
Yemeyip içmeyip telefon alıyorlar
25 Ocak 2021 07:42		 Esnafın gözü kulağı Kabine'de
25 Ocak 2021 07:15
Halka arzlar 2020'nin parlayan yıldızı oldu
24 Ocak 2021 14:55		 Restoranların gözü kulağı Ankara'da
23 Ocak 2021 10:02
WhatsApp grubundan fiyat belirleyerek haksız rekabet oluşturuyorlar
23 Ocak 2021 08:52		 Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
23 Ocak 2021 08:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Öğretmenlere il içinde göstermelik başvuru hakkı verilmemeli!09:57 - Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı09:55 - AK Partili il başkanından 'karne' açıklaması: Siyasi bir amaç yok09:53 - Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı09:46 - Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar yükseltildi09:46 - Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
09:45 - Polisten önce koronavirüse yakalandı09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:41 - Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısında bulunuldu09:40 - Benzine zam bekleniyor09:26 - Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek09:23 - Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı
09:19 - Kargocuların pandemide karşılaştığı durum: Ne kapıyı açıyorlar, ne para üstü alıyorlar09:14 - 1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor09:01 - İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı09:00 - 250 yıllık güneş saatine badana08:53 - İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
08:35 - 3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
Trump seçim sonrası hızlı başladı
Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinyal vermeyen sürücüler 1
Ankara Mamakta Vahşi Köpek Saldırısı 1
kalem açma kuyruğu 1
sebepsiz yere ağlamak 1
yine yol göründü gurbete 2
Sabah namazı huzuru 1
tc kimlik numarası okunuş şekilleri 2
pandemide eğitimin uçması 4
kas iskelet hastalıkları 1
ahtapot 1
SON İLANLAR
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam