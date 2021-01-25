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Gemide muhafız olmayınca saldırdılar

Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizcinin bulunması için Dışişleri ve İstihbarat seferber oldu. Bir Azerbaycanlı denizcinin öldüğü baskının detayları da netleşiyor. Gine Körfezi'nde seyreden gemiler genelde silahlı muhafız çalıştırıyor. Ancak Mozart'ı takibe alan korsanlar gemide muhafız olmadığını fark edince Nijerya'nın 180 mil açıklarında saldırıya geçti.
 25 Ocak 2021 07:05
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Gemide muhafız olmayınca saldırdılar

Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Mozart gemisi, Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirledi. Korsanlar tarafından kaçırılan 15 denizcimizin bulunması için diplomatik ve istihbari çalışmalar başlarken, gemide yaşanan dehşet anlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre Nijerya'dan konteyner yüklenen gemi varış noktası Güney Afrika'ya yola çıktı. Bölgede faaliyet gösteren gemilerin çoğu korsanlara karşı silahlı yerel muhafız kiralamasına rağmen, bu gemide muhafız yoktu. Gemiyi takibe alan korsanlar, silahlı muhafız olmadığını anlayınca Nijerya Lagos'un yaklaşık 180 mil açığında saldırıya geçti.

10.36'DA GEMİYE ÇIKTILAR

Ağır silahlı korsanlar Türkiye saatiyle 10.36'da gemiye çıktı. 19 mürettebattan 16'sı kendilerini her gemide bulunması zorunlu olan, çelikten tek giriş kapısı ve müdahale ile açılması imkansız güçlü bir kilit sistemi bulunan güvenli alana kilitledi. Bu arada da kaptan tarafından geminin kaçırıldığı uydu sistemi ile ilgili yerlere bildirildi, alarm sistemi aktive edildi. Diğer 3 mürettebat ise daha iç kompartımanlara ve makina dairesine saklandı.

MÜRETTEBAT GÜVENLİ ALANA GEÇTİ

Gemide arama yapan korsanlar kimseyi bulamayınca güvenli alanın kapısını zorladı. İçerdekilere teslim olun çağrısı yapan korsanlar olumsuz cevap alınca yanlarındaki ekipmanla kapıda delik açmaya başladı. Kapı çelik olduğu için korsanlar yaklaşık 6 saat uğraş sonunda küçük bir delik açmayı başardı. Bu delikten içeri silahlarını doğrultan korsanlar, odanın içine rastgele ateş açtı. Mürettebat arasındaki 1976 doğumlu Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Farman Ismayılov ilk ateş esnasında hayatını kaybetti.

FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER

Kurşun yağmuru karşısında korkan mürettebat kapıyı açıp teslim oldu. 6 saat uğraşmak zorunda kaldıkları için sinirlenen korsanlar, 15 mürettebatı feci şekilde darp etti. Gemideki bütün elektronik sistemlere zarar veren korsanlar, ardından da 15 mürettebatı yanlarına alarak kayıplara karıştı. Korsanlar gemiyi terk ettikten sonra 4'üncü Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ve Yağcı Bahadır Yeşilalan uydu üzerinden durumu ilgili yerlere bildirdi. Yaren, Yeşilalan ve kendisinin yaralı olduğunu, korsanların radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğü için kör bir şekilde seyir yaptıklarını aktardı. Yaren'in, gemiyi Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediği öğrenildi.

Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan geminin mürettebatı dehşeti yaşadı. Korsanlarla mücadele tam 6 saat sürdü. Mozart'ta silahlı muhafız olmadığını farkeden korsanlar gemiye çıkınca, mürettebat hemen güvenli odaya geçmiş. Silahlı haydutlar saatlerce uğraşmalarına rağmen kapıyı kıramamış. Ancak delik açmayı başarmışlar.

Türkiye'nin Librevil (Gabon) Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Gentil Limanı'nda demirleyen geminin mürettebatıyla görüştü. Büyükelçi Kaygısız görüşmenin fotoğraflarını Twitter'dan paylaştı.

Erdoğan yakından takip ediyor

4'üncü Kaptan Furkan Yaren'i önceki gün ve dün gün içinde iki kez arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Yaren'i üçüncü kez arayarak tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. 3 personelin sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Nijerya'nın 180 mil açığında saldırıya uğrayan Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerliyordu.

Azerbaycan uyruklu İkinci Mühendis Farman Ismayılov korsanlar tarafından öldürüldü. Gemide kalan Dördüncü Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ve Yağcı Bahadır Yeşilalan M/VMozart'ı Gabon'daki Port Gentil Limanı'na demirledi. Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 3. Mühendis Yasin Alper Şeker, Elektrik Zabiti Gökhan Buran, Reis Vedat Aksan, Gemiciler Erdi Erman, Halil Gülçür, Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ile Adil Alkan, Yağcılar Mesut Meral ve Gökhan Lale ile Aşçı Mustafa Benklioğlu ve Stajyer Hamza Orhan korsanların elinde. Kaçırılan mürettebatın aileleri, endişe ve korku içinde gelecek iyi haberleri bekliyor.

Mustafa Duran
Yeni Şafak
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