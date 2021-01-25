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Trump seçim sonrası hızlı başladı

ABD'de Biden'ın Başkanlık yemini ettiği gün "Bir şekilde göreve döneceğim" diye meydan okuyan Trump, hızlı başladı. Cumhuriyetçi Parti içinde çalışmalarına başlayan Trump gücünü gösterdi ve Arizona Cumhuriyetçi Parti lideri Kelli Ward'un ikinci kez göreve seçilmesini sağladı. Parti içindeki desteği %82 olan Trump, kendisine muhalif olanları endişelendirmeye başladı.
 25 Ocak 2021 07:30
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Trump seçim sonrası hızlı başladı

Beyaz Saray'dan ayrıldığı gün "Bir şekilde geri döneceğim" diyen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti içinde çalışmalarına başladığı ortaya çıktı. The Washington Post gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Parti içindeki ağırlığını hissettirmek ve gücünü korumak isteyen Trump, kendisine muhalif isimlere karşı alternatif isimleri destekleme kararı aldı. İlk adımı Arizona'da atan Trump, başkanlığı döneminde sıkı destekçisi olan Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Parti Lideri Kelli Ward'a tam destek verdi ve Cumartesi günü yapılan seçimde ikinci kez aynı göreve seçilmesini sağladı. Kelli Ward'un yüzde 51,5'a yüzde 48.5 gibi küçük bir farkla seçildiği ve sonucun Trump'ın başkanlık görevinden sonra ilk zaferi olarak kayda geçtiği belirtildi. Trump'ın bu hamlesinin 8 Şubat'ta Senato'da başlayacak azil davasında Cumhuriyetçi Parti'ye mesaj niteliği taşıdığı da kaydedildi. Cumhuriyetçi seçmen içinde Trump'a desteğin yüzde 82 oranında olduğu biliniyor.

MUHALİFLERİ HEDEFE KOYDU

Trump'ın, Cumhuriyetçi Parti içinde kendisine başkanlık döneminde muhalefet eden isimleri de listesine aldığı ve bu kişilerin tekrar seçilmesine imkan vermeyecek adımların atılmasına karşı ekibine direktif verdiği de belirtildi. Bu isimler arasında Temsilciler Meclisi'ndeki ikinci azil oylamasında Trump aleyhine oy veren Cumhuriyetçi Parti vekili Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp, Seneatörler Lisa Murkowski ve Tom Rice'ın olduğu belirtildi.

PARTİ İÇİNDE BÖLÜNME ENDİŞESİ

Trump'ın seçim bölgelerinde kendisine muhalif adaylar yerine alternatif isimlerin desteklenmesi için harekete geçtiği belirtildi. Trump'ın özellikle Liz Cheney'nin parti içindeki konumun sarsmak istediği kaydediliyor. Trump'ın "Yurtsever Parti" adı altında üçüncü parti kurma girişimi ve kendisine muhalif partilileri hedef alması da, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri, Kevin McCarthy, Lindsey Graham ve Ronna McDaniel gibi isimleri endişelendirmiş durumda.


DEMOKRAT BAŞKANLARI YARGILARIZ

Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'den eski Başkan Trump için azil davasını yürütme konusunda ısrarcı olan Demokrat Parti'ye de tepkiler sürüyor. Guardian'ın haberine göre, Cumhuriyetçi Parti Teksas senatörü John Cornyn, Cumartesi günü eski Başkan Trump'ın ikinci kez azil davasıyla karşılaması halinde eski Demokrat Başkanlarla ilgili de benzer bir sürecin konu olabileceği sözleriyle, Demokratların Senato çoğunluk lideri Chuck Schumer'i tehdit etti. Cornyn bunun için 2022'de yapılacak ara seçimlerde olası bir Cumhuriyetçi üstünlüğünün yeterli olacağını işaret etti. Cumhuriyetçi senatörler, Trump'ın başkanlık dönemi sona erdiği için azil davasının anayasal olmadığını öne sürüyor.

Sernur Yassıkaya

Yeni Şafak
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