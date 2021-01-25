1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi
 25 Ocak 2021 07:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
25 Ocak 2021 09:53		 Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısında bulunuldu
25 Ocak 2021 09:41
250 yıllık güneş saatine badana
25 Ocak 2021 09:00		 Türk konteyner gemisine baskın anı kamerada
25 Ocak 2021 08:29
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
25 Ocak 2021 08:25		 Trump seçim sonrası hızlı başladı
25 Ocak 2021 07:30
Sözleşmeli personel istihdamındaki artışın sebepleri ya da politika çıkmazı
25 Ocak 2021 07:06		 Bir yıl sonra yeni evdeler
25 Ocak 2021 06:40
Meteoroloji'den ardı ardına uyarılar: Çığ tehlikesi, buzlanma, don olayı...
25 Ocak 2021 06:30		 Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
25 Ocak 2021 05:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:00 - Öğretmenlere il içinde göstermelik başvuru hakkı verilmemeli!09:57 - Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı09:55 - AK Partili il başkanından 'karne' açıklaması: Siyasi bir amaç yok09:53 - Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı09:46 - Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar yükseltildi09:46 - Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek
09:45 - Polisten önce koronavirüse yakalandı09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:41 - Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısında bulunuldu09:40 - Benzine zam bekleniyor09:26 - Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek09:23 - Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı
09:19 - Kargocuların pandemide karşılaştığı durum: Ne kapıyı açıyorlar, ne para üstü alıyorlar09:14 - 1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor09:01 - İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı09:00 - 250 yıllık güneş saatine badana08:53 - İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
08:35 - 3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
Trump seçim sonrası hızlı başladı
Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Banduma 1
sorun bende değil sende 2
joule 3
kendini ihbar etmek 1
Afrodit çamuru 1
şebnem ferah 1
aradaki farkı korumak 1
Lanett 1
ahtapot 1
dişi yakarış 1
SON İLANLAR
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam