Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi
Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi
|25 Ocak 2021 07:13
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Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının ikinci partisinin bulunduğu THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan uçak, İstanbul Havalimanı'na geldi.
Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi.Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.
Uçakla, inaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşının getirildiği belirtildi.
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