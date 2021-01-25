Eşini dövdüğü iddia edilen koca mahalleli tarafından darbedildi
|25 Ocak 2021 07:20
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde karısını dövdüğü iddia edilen koca, bir binaya sığınarak kurtulan eşinin yardım istediği mahalle sakinlerince darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi'nde alkollü olduğu ileri sürülen Ö.Ç, eşi S.Ç'yi henüz belirlenemeyen nedenle darbetmeye başladı.
Evden kaçarak sokağa çıkan kadın, burada da eşi tarafından darbedilmeye devam edilince bir binaya sığınarak çevredekilerden yardım istedi.
Duruma müdahale eden mahalle sakinleri, Ö.Ç'yi darbetti. Bazı vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, durumu kontrol altına alırken S.Ç ambulansla bir özel hastaneye, Ö.Ç. ise Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli kocanın, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.
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