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Esnafın gözü kulağı Kabine'de

Kafe ve restoranların açılması gibi normalleşme adımlarının masaya yatırılacağı Kabine toplantısı perşembe günü yapılacak.
 25 Ocak 2021 07:15
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Esnafın gözü kulağı Kabine'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta kritik toplantılara başkanlık edecek. 24 Ocak depreminin birinci yıl dönümü sebebiyle bugün Elazığ'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarını inceleyecek ve vatandaşlara konutlarını teslim edecek.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta aşı olması nedeniyle ertelenerek yarına alınan MYK toplantısına partisinin genel merkezinde başkanlık edecek. Toplantıda, hukuk ve ekonomi alanındaki reformların taslak metniyle ilgili değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan ayrıca, bütçe görüşmelerinin ardından bir aylık tatile giren ve yarın yeniden açılacak olan Meclis'teki ilk grup toplantısını Çarşamba günü gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı gün Milli Güvenlik Kurulu'nu (MGK) da toplaması planlanıyor. Yılın ilk MGK toplantısında, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan ile başlayan istikşafi görüşmeler masaya yatırılacak.

Kafe ve restoranların açılması gibi normalleşme adımlarının masaya yatırılacağı Kabine toplantısının ise Perşembe günü olması öngörülüyor. Toplantıda koronavirüs vaka tablosuyla beraber bazı kısıtlamaların da kaldırılması gündemde...

Ebru Karatosun

Türkiye
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