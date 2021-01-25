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Okullar, sınıf sınıf bölgesel açılsın!

Uzmanlar, okulların bölgesel, sınıfların ise kademeli açılmasını öneriyor. Ülkedeki tüm okul ve sınıfların; toplumsal kontrolün yoğun ve vaka sayılarının az olduğu yerlerden başlanması şartıyla, nisana kadar rahatlıkla açılabileceği belirtiliyor
 25 Ocak 2021 07:59
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Okullar, sınıf sınıf bölgesel açılsın!

Uzmanlar, okulların bölgesel, sınıfların ise kademeli açılmasını öneriyor. Ülkedeki tüm okul ve sınıfların; toplumsal kontrolün yoğun ve vaka sayılarının az olduğu yerlerden başlanması şartıyla, nisana kadar rahatlıkla açılabileceği belirtiliyor.

Öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinin ardından ara karnelerini aldı. 23 günlük tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Uzmanlar, yüz yüze eğitimin bir an önce başlaması gerektiğini savunarak, 15 Şubat'tan itibaren okulların bölgesel, sınıfların ise kademeli açılmasını öneriyor. Uzmanlar yüz yüze eğitime başlanmasına, kademeli olmak kaydıyla, olur veriyor. Anaokullarındaki eğitimde her 1 aylık gecikmenin, kişi başı milli gelirde yılda 5 dolar azalmaya yol açtığını belirten uzmanlar, önceliğin ana sınıflar ve ilkokullara verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Toplumsal kontrolün yoğun, vaka sayılarının az olduğu yerlerden başlayarak "bölgesel ve kontrollü bir açılım" politikasının başarıyla uygulanması halinde, nisana kadar ülkedeki tüm okul ve sınıfların rahatlıkla açılabileceği ifade ediliyor.

MÜFREDAT GÜNCELLENMELİ

Uzmanlar, "yüz yüze eğitime geçmek için daha fazla vakit kaybetmemeli" derken, bir yandan da pandemide "sosyal izolasyon ve okuldan uzak kalmak"tan kaynaklanan psikolojik sorunların başgösterdiğine, profesyonel destek alan gençlerin sayısında artış yaşandığına da işaret ediyor. Bu nedenle yeni jenerasyonun teknolojiyle ulaşabilecek eğitim nedeniyle okula gitmeye pek de sıcak bakmayabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduruyor. Bununsa uyumsuzluk ve okulu terklerin sayısını 3 katına çıkarabileceği gerçeği nedeniyle müfredatın pandemi şartlarına göre yeniden güncellenmesi gerektiği uyarısı yapıyor.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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