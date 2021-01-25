Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
|25 Ocak 2021 07:56
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polisten önce koronavirüse yakalandı
25 Ocak 2021 09:45
|Eşini dövdüğü iddia edilen koca mahalleli tarafından darbedildi
25 Ocak 2021 07:20
|Bursa'da kısıtlamaya uymayan ve bekçilere saldıran kişi gözaltına alındı
25 Ocak 2021 07:19
|'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evi ateşe verdi!
24 Ocak 2021 20:06
|Komşular arasında 'bebek sesi' tartışması: 4 yaralı
24 Ocak 2021 17:12
|Vali Bilgin, eski Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulundu
24 Ocak 2021 14:59
|Dizi oyuncusu sahte içkiden hayatını kaybetti
24 Ocak 2021 14:17
|Annesini bıçakla kovalarken araya giren kardeşini öldürdü
24 Ocak 2021 14:08
|Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı
24 Ocak 2021 13:41
|Gine'de kaçırılan gemideki 15 kişiden 3'ü Rizeli
24 Ocak 2021 13:31