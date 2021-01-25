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Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
 25 Ocak 2021 07:56
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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Z.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
Anadolu Ajansı
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