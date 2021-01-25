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3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı

Alaaddin Keybubat Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve BOTAŞ çok sayıda personel almak için ilana çıktı
 25 Ocak 2021 08:35
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3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak

Bozok Üniversitesi; Hemşire, Eczacı ve Sağlık Teknikeri unvanlarında toplam 48 personel alacak ilana başvuran adayların 2020 KPSS B grubu puanları esas alınacaktır.

Bozok Üniversitesi ilanı için tıklayınız

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi; Hemşire ve Sağlık Teknikeri Unvanlarında 12 sağlık personel alacaktır. İlana başvuran adaylardan 2020 KPSS P3 puan türünden en 60 puan almaları gerekmektedir.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi ilanı için tıklayınız

BOTAŞ, 268 personel alacak

BOTAŞ, 268 personel almak için ilana çıktı.

BOTAŞ ilanı için tıklayınız

Memurlar.Net
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