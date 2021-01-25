3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
Alaaddin Keybubat Üniversitesi, Bozok Üniversitesi ve BOTAŞ çok sayıda personel almak için ilana çıktı
|25 Ocak 2021 08:35
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Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
Bozok Üniversitesi; Hemşire, Eczacı ve Sağlık Teknikeri unvanlarında toplam 48 personel alacak ilana başvuran adayların 2020 KPSS B grubu puanları esas alınacaktır.
Bozok Üniversitesi ilanı için tıklayınız
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak Alaaddin Keykubat Üniversitesi; Hemşire ve Sağlık Teknikeri Unvanlarında 12 sağlık personel alacaktır. İlana başvuran adaylardan 2020 KPSS P3 puan türünden en 60 puan almaları gerekmektedir.
Alaaddin Keykubat Üniversitesi ilanı için tıklayınız
BOTAŞ, 268 personel alacak
BOTAŞ, 268 personel almak için ilana çıktı.
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