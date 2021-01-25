Pandemi'de kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı
Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı alındı. Bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi
|25 Ocak 2021 08:15
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Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alınırken, bu işletmelerin vergi ödemeleri ertelendi.
Karar 1 Aralık 2020'den itibaren geçerli olurken, bu işletmeler mücbir sebep hali kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.
Bakan Elvan: Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik.
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