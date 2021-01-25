Akkuyu Nükleer... İnsanların bilmediği şeyden korkması doğal

Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre:



Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı Sergei Butskikh, Mersin'de inşaatı süren Akkuyu nükleer santralinin (Akkuyu NGS) son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Butskikh, nükleer enerjinin çevre açısından avantajlı bir enerji türü olduğunu savunarak, "İnsanların bilmediği şeylerden korkması çok doğaldır. Bugün dünyada aynı derecede güçlü, istikrarlı ve çevre dostu elektrik kaynağı yok" dedi.

Butskikh, nükleer enerjinin çevre açısından avantajlı bir enerji türü olduğunu savunarak, "İnsanların bilmediği şeylerden korkması çok doğaldır. Nükleer enerji üretimi, gelecekte karbonsuz dünya enerji dengesinin (güneş, rüzgar, hidroelektrik, nükleer enerji) temelini oluşturacak olan 'yeşil alana' dahildir" dedi. Akkuyu'nun her yıl 43 milyon tonun üzerinde CO2 salınımını önleyeceğini anlatan Butskikh, "Bugün dünyada aynı derecede güçlü, istikrarlı ve çevre dostu elektrik kaynağı yok" diye konuştu.

Santralin tamamlanmasıyla, İstanbul'un elektrik ihtiyacının yüzde 90'ına denk gelen miktarda enerji üretileceğini anlatan Butskikh, "Pompa istasyonlarının inşaatı yakın gelecekte başlayacak. NGS güç ünitesi binalarının inşaatına paralel olarak inşaat ve montaj üsleri, yakıt depoları, deniz hidroteknik yapıları, tüneller, güç dağıtım sistemleri gibi yardımcı tesislerde çalışmalar devam ediyor. İnşaatçılar ile mühendis ve teknik personelin yaşam alanının inşaatı başladı" diye konuştu.

'Reaksiyon durur'

Akkuyu'nun da dahil olduğu 3+ nesil nükleer santrallerin, aktif güvenlik sistemlerinin yanı sıra, elektrik kaynağı, operatör müdahalesi ve otomatik sistem gerektirmeyen "pasif sistemlerle" donatıldığını anlatan Butskikh, "Bir kaza durumunda, koruyucu çubuklar yerçekimi etkisiyle reaktör koruna düşer ve zincirleme reaksiyonu durdurur. Yapılan stres testleri, VVER 1200 reaktörünün güvenli olduğunu ve reaktördeki güvenlik sistemlerinin radyoaktif maddelerin çevreye salınmasını önlemenin yanında, deprem, kasırga, sel, tsunami gibi olağanüstü dış etkilere dayanma kabiliyetine sahip olduğunu doğruladı" dedi.

RAPOR AÇIKLAMASI

'100 KM'de diri fay hattı yok'

CHP'nin Akkuyu raporunda, santralin fay hattının 30 km yakınında olduğu, santralden alınacak elektriğin pahalıya geleceği, mülkiyetin Rus şirkette olacağı, santralin çevreye etkileriyle ilgili eleştirilerde bulunulmuştu. Buna karşı Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Akkuyu sahasının etrafında 100 kilometrelik yarıçaplı alanda diri fay hattı bulunmamaktadır. Nükleer güç santrali 9 büyüklüğündeki deprem dahil her türlü dış etkilere dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Termal modelleme çalışmalarına göre, deniz suyu sıcaklığının deşarj nedeniyle sadece 0.5 artması beklenmektedir. Bu sıcaklık artışı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Hükümlerine uygundur. Anlaşma uyarınca ortalama fiyat, piyasa fiyatının belirtilen fiyattan yüksek olması durumunda artırılmayacak. Elektrik satın alma anlaşması bitiminden sonra proje şirketinin karının yüzde 20'si Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'ne aktarılacak."