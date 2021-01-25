Diyanet, 2021 yılı muhtemel sınav takvimini duyurdu
|25 Ocak 2021 08:24
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 yılı muhtemel sınav takvimini açıkladı.
1. Başkanlığımızca yapılması planlanan sınavlar ve tarihler muhtemeldir. Mücbir sebepler ile ihtiyaç görülmesi halinde sınavlar ve tarihlerde değişiklik yapılabilir
2. Sınav takviminde yer alan veya takvimde olmadığı halde başka bir kuruma yaptırılabilecek sınav ya da sınavlarla ilgili muhtemel tarih, ilgili kurumlarla yapılacak olan nihai protokol sonucunda belirlenecektir.
3. İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde yer almayan sınav ya da sınavlar açılabilir.
4. Sınavlarla ilgili başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranılacak şartlar ve sınavlara ilişkin diğer hususlar, her sınav öncesi Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olan ilgili duyuruda ilan edilecektir.
*Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olup sınava ilişkin duyurular, Başkanlığımız ve ÖSYM'nin internet sitelerinde ilan edilecektir.
5. Açıktan atamaya tabi sınavlar, kadro tahsis edilmesine bağlı olarak açılabilecektir.
6. Bütün sınavlar, Covid-19 salgınının seyrine göre Cumhurbaşkanlığınca alınacak tedbirler ve şartların sınav yapacak ortamı sağlaması halinde gerçekleştirilebilecektir.
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