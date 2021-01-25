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Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak

Eski sevgilisinin evine giden genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Konuşma bahanesiyle eski sevgilisini eve çağıran adam, genç kadını darp ettikten sonra banyoya kilitledi. Genç kadın, iki gün boyunca aç susuz kaldı. Yaşadıklarını kaldıramayan mağdur kadın intihar girişiminde bulundu.
 25 Ocak 2021 08:25
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Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak

31 yaşındaki Erdıana A., ayrıldığı 31 yaşındaki eski sevgilisi Feyzullah U., ile görüşmeye devam ediyordu. Bir gün genç adam, Erdıana A.'ı konuşmak istediğini söyleyerek evine davet etti. Konuşma teklifini kabul eden talihsiz kadın, Feyzullah U.'nun evine gittikten tartışmaya başladılar. Sinirlenen adam, darp ettiği Erıana A.'nın telefonu duvara fırlatarak kırdı.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, eve kitlenen genç kadın, telefonu kırıldığı için kimseden yardım isteyemedi. Son çare pencereden sesini duyurmaya çalıştı. Başarılı olamayan Erıana A., eski sevgilisi tarafından banyoya kilitlendi. İki gün boyunca kilitli tutulan genç kadın aç bırakıldı. İki günün sonunda acımasız Feyzullah U., yemek ve içecek vermek için genç kadını çıkardı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Bu süreç boyunca sürekli olarak darp edilen Erıana A., uykusundan "kalk kocana böyle mi karılık yapıyorsun" diyerek kaldırıldı. Sözlerin ardından Feyzullah U., birlikte olmak için genç kadını zorladı. Ertesi gün evden kaçan Erıana A., yaşadığı korku dolu günlerin sonucu olarak intihar etmeye karar verdi. Genç kadın arkadaşına mektup yazarak durumu belirtti.

Arkadaşı intihar mektubunun ardından durumu derhal emniyete bildirdi. Polis, genç kadının intiharına engel oldu. İfadesi alınan Feyzullah U., sevgili olduklarını, bir süredir aynı evde kaldıklarını, tartıştıklarını vurduğunu, ona "bir hafta benimlesin seni gerçekten terbiye edene kadar bu evden bırakmayacağım" dediğini, banyoyu kirli bıraktığı için bir süre paspasın üzerine oturttuğunu iddia ederek üzerine atılı suçlamaları reddetti.

26 YIL 5 AY HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonrasından, Feyzullah U., hakkında 'Cinsel Saldırı' ve diğer suçlarda 26 yıl 5 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Sabah
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