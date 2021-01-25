Türk konteyner gemisine baskın anı kamerada
|25 Ocak 2021 08:29
|+Aa- Yazdır
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı.
Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.
Azerbaycan kanalında yayınlanan görüntülerde gemiye giren korsanların personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI İKİ KEZ TELEFONLA GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.
Türkiye'nin başta Abuja olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber oldu.
Büyükelçi Nilüfer Erdem Kaygısız Mozart gemisinde Türk gemicilerle pic.twitter.com/5fMUEU6A0lT.C. Librevil Büyükelçiliği / Ambassade de Turquie (@TCLibrevilleBE) January 24, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
25 Ocak 2021 09:53
|Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısında bulunuldu
25 Ocak 2021 09:41
|250 yıllık güneş saatine badana
25 Ocak 2021 09:00
|Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
25 Ocak 2021 08:25
|Trump seçim sonrası hızlı başladı
25 Ocak 2021 07:30
|Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi
25 Ocak 2021 07:13
|Sözleşmeli personel istihdamındaki artışın sebepleri ya da politika çıkmazı
25 Ocak 2021 07:06
|Bir yıl sonra yeni evdeler
25 Ocak 2021 06:40
|Meteoroloji'den ardı ardına uyarılar: Çığ tehlikesi, buzlanma, don olayı...
25 Ocak 2021 06:30
|Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
25 Ocak 2021 05:57