Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi reddedildi
|25 Ocak 2021 08:33
|+Aa- Yazdır
Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nin suya zam teklifi Belediye Meclisi'ne takıldı.
Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su kullanımında tasarrufa teşvik etmeye yönelik olarak kademeli fiyatlandırma sistemini önerdi. Ayrıca Yavaş, suya da zam yapmak istedi.
Yavaş'ın kademeli ödeme teklifine evet denildi ancak yeni zamma AK Parti ve MHP'li Meclis üyeleri vize vermedi.
Bu kapsamda suyu normal oranlarda kullananlara yönelik herhangi bir ek ödeme getirilmesi düşünülmezken, özellikle aylık bazda 15 metre küp üzerinde su kullananlara yönelik yaklaşık 2 kat fazla ödeme gerektiren bir uygulama üzerinde konuşuldu.
SUYA YAPILACAK FAHİŞ ZAMMA HAYIR
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Parti grup başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı olan Murat Köse,
"Kademeli tarife iyi ona evet, ancak suya yapılacak fahiş zamma hayır diyoruz"ifadesini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı
25 Ocak 2021 09:57
|İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı
25 Ocak 2021 09:01
|Diyanet, 2021 yılı muhtemel sınav takvimini duyurdu
25 Ocak 2021 08:24
|Pandemi'de kapatılan iş yerleri için mücbir sebep kararı
25 Ocak 2021 08:15
|SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı
25 Ocak 2021 00:03
|Beyin ameliyatı için Van'dan il dışına sevkler bitecek
24 Ocak 2021 21:47
|'Gece Kartalları' 2020'de aranan 45 bin kişiyi yakaladı
24 Ocak 2021 18:38
|İstisna kapsamındaki kursiyerlerin direksiyon sınavı yapıldı
24 Ocak 2021 17:00
|Ankara-Sivas YHT hattının performans testleri başlıyor
24 Ocak 2021 13:00
|Mehmetçik için yeni tip 'kamuflaj' hazırlandı
24 Ocak 2021 10:12