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İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yardımcısı Mustafa A. için soruşturma izni verdi. Suçlamalar arasında kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak, rüşvet, gözaltına alınan işadamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak da var.
 25 Ocak 2021 08:53
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İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, İçişleri Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen rapor doğrultusunda, yardımcısı Mustafa A. hakkında soruşturma izni verdi. A'ya yönelik iddialar arasında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak" bulunuyor.

İl İdare Kurulu'nun 9 Aralık 2020 tarihli kararında şu iddialar yer aldı:

- Görevi olmadığı halde şirket anlaşmazlıklarında arabuluculuk yaptı. Anlaşmazlığa düşen taraflardan birisinden sağladığı maddi menfaat üzerine taraflara anlaşma metni imzalattı.

- Adliyeden tanıdığı bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını serbest bıraktırmak için girişimlerde bulundu.

- FETÖ üyeliğinden dolayı şüpheli olabilecek kişilere -önemli bir kısmını kendi eski arkadaşları olması nedeniyle- gözaltına alınmaları veya yargılanmaları durumunda, avukat arkadaşı ile yardımcı olabileceğini, bunun bir masrafının olduğunu açıkça dile getirdiği anlaşıldı.

MAL VARLIĞINDA ARTIŞ

- Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev başladığı 2005'ten itibaren mal varlığında dikkat çekici artış gözlendi.

- 2010-2013 yılları arasında 600.000.00 TL'den fazla banka maaş promosyon parası, personele dağıtılmadı, Mustafa Atsız tarafından harcandı.

TİCARİ YATINI VE ÖZEL TEKNESİNİ GİZLEDİ

Raporda Mustafa A'nın mal bildirimi beyannamelerini usulüne uygun doldurmadığı ve eksik bildirimde bulunduğuna dikkat çekildi. Mal beyanına ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Becen Mahallesi'ndeki taşınmazı bazen ev, bazen bağ şeklinde beyan ederek, taşınmazın gerçek değerini örtülü bir şekilde gizlemeye çalıştı. Taşınmazların değerlerini bazen Euro, bazen TL cinsinden belirterek belgeyi inceleyen kişinin konuyu net anlamasını engellemeye yönelik yöntem izledi. Mal bildirim belgelerinde beyan etmediği ve gizlediği özel tekne ve ticari yata sahiptir. Mal bildirim belgesinde maaşının dışında aylık 8 bin liralık kira geliri bulunduğunu beyan etti. Kayseri Vergi Dairesi'nden alınan bilgiye göre, gayrimenkul irat beyanında bulunmuyor."

BU ÇOK ÇETREFİLLİ BİR KONU

Memur olduğu için konuşamayacağını söyleyen Mustafa A'nın, yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi: "Soruşturma izni verilecek ki savcılık takipsizlik kararı versin. 30'a yakın FETÖ davasından devlet adına müşteki ve tanığım. Benim şikayetçi olduklarım şikayetçi olmuş. Bu çok çetrefilli bir konu."

Saygı Öztürk
Sözcü
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