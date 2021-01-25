Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
|25 Ocak 2021 09:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok gıda ürününde yaşanan fiyat artışlarının arka planında olup bitenlerin araştırılması için ekonomi yönetimine talimat verdi. Erdoğan'ın "Yağ, bakliyat, sebze ve meyvede fiyatlar öncelikli meselemiz. Vatandaş gıda ürünlerini daha ucuza tüketmesi lazım" dediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, lokantaların açılması konusunun değerlendirilerek, önerilerin kabine toplantısına sunulacağını söyledi. Erdoğan, bankalara da seslenerek vatandaşın, esnafın, yatırımcının yanında olmaları mesajı verdi. Gerekli yerlere talimatı verdiğini belirten Erdoğan, "Ama öyle ama böyle bu iş bitecek. Fiyatlar böyle yüksek devam etmeyecek. Bunun önüne geçilecek, vatandaş rahat edecek" değerlendirmesini yaptı.
KONUYU BİZATİHİ İZLİYORUM
Palandöken'in aktardığı bilgiye göre Erdoğan, kısıtlamalar nedeniyle faaliyetleri durdurulan kahvehane, kafe, kır bahçesi, halı saha gibi işletmeler ile yalnızca paket servisi yapan lokanta, restoranların müşteriler için HES kodu zorunluluğu getirilerek faaliyete başlaması konusunu kabinede değerlendireceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine toplantısında ilgili bakanlarla konuşacağız. Konuyu bizatihi izliyorum. Bilim Kurulu ile paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.
VATANDAŞI EZDİRMEYECEĞİZ
Enflasyon ve faizi düşürmenin öncelikli olduğunu belirten Erdoğan, dünyadan örnekler vererek "Neden bizde yüksek? Vatandaşı hem faiz hem enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz.
Bankalar vatandaşa, esnafa, işletmelere düşük faizli kredi kullandırmalı. Bunu vatandaşa yansıtmalı" dedi. Bankalara seslenen Erdoğan, "Bankalar karlarıyla övünüyor. Kazansınlar ama yapsınlar. Vatandaşın, esnafın, yatırımcının, sanayicinin yanında yer alsınlar" diye konuştu.
Hazal Ateş
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