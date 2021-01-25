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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 25 Ocak 2021 09:41
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,39907,4000
Avro9,01909,0200
Sterlin10,110010,1600
ANKARA
ABD Doları7,37007,4300
Avro8,98009,0500
Sterlin10,060010,2600
Anadolu Ajansı
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