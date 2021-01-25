Benzine zam bekleniyor
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam bekleniyor.
|25 Ocak 2021 09:40
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Artışın tamamının ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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