1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzine zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre salı gününden itibaren benzinin litre fiyatına 8 kuruş zam bekleniyor.
 25 Ocak 2021 09:40
+Aa- Yazdır
Benzine zam bekleniyor

Artışın tamamının ÖTV'den karşılanması ve pompa fiyatlarına yansımayacağı öngörülüyor. Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 8 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Geçici bir gıda enflasyonu var, mayıs ayı gibi rahatlayacağız'
23 Ocak 2021 09:45		 Sütün fiyatı üreticide 2,5 lira, markette 8 lira
20 Ocak 2021 22:44
İzmir gevreğine zam geldi
18 Ocak 2021 22:07		 'Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışın sebebi sektör değil'
13 Ocak 2021 16:30
Benzin, motorin ve LPG'de indirim
13 Ocak 2021 12:41		 Yeni yıldaki yüzde 25 zam satışları vurdu!
13 Ocak 2021 11:45
Hamsinin kilosu 40 liraya çıktı
12 Ocak 2021 20:36		 Motorine 17 kuruş zam yapıldı ama pompaya yansımayacak
12 Ocak 2021 17:22
Benzine 17 kuruş zam! Pompaya yansımayacak
11 Ocak 2021 17:56		 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücreti 367 TL'ye yükseldi
11 Ocak 2021 09:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:02 - Borsa haftaya yükselişle başladı10:00 - Öğretmenlere il içinde göstermelik başvuru hakkı verilmemeli!09:57 - Kovid-19 aşı uygulamasına ait bilgiler il bazında verilmeye başlandı09:55 - AK Partili il başkanından 'karne' açıklaması: Siyasi bir amaç yok09:53 - Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı09:46 - Çekte bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar yükseltildi
09:46 - Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılmasında 2 bin kişi istihdam edilecek09:45 - Polisten önce koronavirüse yakalandı09:41 - Güne başlarken döviz fiyatları09:41 - Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısında bulunuldu09:40 - Benzine zam bekleniyor09:26 - Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
09:23 - Ankara-Sivas YHT hattının performans testlerini yapacak tren yola çıktı09:19 - Kargocuların pandemide karşılaştığı durum: Ne kapıyı açıyorlar, ne para üstü alıyorlar09:14 - 1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor09:01 - İçişleri: Kısıtlamaya uymayan 27 bin 839 kişiye işlem yapıldı09:00 - 250 yıllık güneş saatine badana
08:53 - İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
İddialar çok sayıda olunca vali yardımcısı hakkında soruşturma izni verildi
SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı
3 Kamu Kurumu toplamda 328 personel almak için ilana çıktı
1772 kişilik sözleşmeli alıma başvurular alınıyor
Trafik sigortası fiyatları belli oldu
Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Eski sevgiliden banyoda iğrenç tuzak
Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
Trump seçim sonrası hızlı başladı
Çin'den sipariş edilen aşıların ikinci partisi Türkiye'ye geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aleksandra Sadowska 1
Bişektomi 2
drone 1
arka çıkmak 2
eos 2
dölek 2
armada 2
ikizler burcu kadını 2
sülük bank 1
yenilebilir tabak 1
SON İLANLAR
Daday Öğretmenevi işçi alacak
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi sözleşmeli 12 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli 48 sağlık personeli alacak
BOTAŞ, 268 personel alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam