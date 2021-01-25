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Polisten önce koronavirüse yakalandı
Medikal maske takarak evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan İsmail Ç.'nin polis operasyonundan önce koronavirüse yakalanarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
|25 Ocak 2021 09:45
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Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre: İstanbul'da Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geçen Temmuz ayında, Başakşehir ve Beykoz'da evlere girerek hırsızlık yapan çeteyi, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit etti.
Polis, çeteye yönelik operasyon düzenlemeden önce hırsız grubu içerisindeki hedef şüphelilerden İsmail Ç.'nin (26) bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. İsmail Ç.'nin tedevi gördüğü hastaneye giden polis, hırsızlık sırasında maske takan İsmail Ç.'nin COVID-19'a yakalandığını ve hayatını kaybettiğini öğrendi.
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