Aşı olan kişiler kısıtlamalardan muaf olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
|25 Ocak 2021 09:53
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Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kritik 'aşı' uyarısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aşı olan insanların, hiç aşı olmamış gibi tedbirlere uyması gerektiğine dikkati çeken Özlü, aşı olan kişilerin kısıtlamalardan muaf olacağı şeklinde bir durumun olmadığını belirtti.
Prof. Dr. Özlü, "Asla öyle bir durum yok. Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar. Aşı vurulduktan sonra 4 hafta bekleyip ikinci dozu yaptıracağız. İkinci dozdan sonra ancak 15 gün geçince antikor seviyesi belirli düzeye ulaşabiliyor. Dolayısı ile aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor. Kaldı ki bu koruyuculuğu da hasta olmaktan korumak şeklinde anlamak lazım, yoksa mikrobu alma ve bulaştırma açısından koruyucu bir özellik sağlayıp sağlamadığı belli değil. Aşı olan insanlarında hiç aşı olmayan insanlar gibi tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.
"GEVŞEMEMEK LAZIM"
Salgının sürdüğüne dikkat çeken ve toplumun yüzde 80'inin aşılanması durumunda salgını durdurulabilenini kaydeden Özlü, "Şu anda salgın devam ediyor. Her gün 7 bine yakın yurttaşımız hastalığa yakalanıyor. Her gün 100'ün üzerinde vatandaşımızı da kaybediyoruz bu hastalıktan dolayı. Dünya'da da salgın yükselişte pek çok ülkede kontrol sağlanamadı tedbirlere rağmen. Yani gevşememek lazım. Aşının olması ve uygulanması salgının kontrolü açısından iyi bir adım ama henüz aşının etkilerini görmek için çok erken. Bir de toplumun yüzde 80'inin aşılanması lazım ki biz salgını durdurabilelim" diye konuştu.
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